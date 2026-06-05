El merchandising del Papa León XIV: un maná para la hostelería y el comercio

La ocupación hotelera ya ronda el 90% y las últimas habitaciones libres alcanzan precios de entre 200 y 300 euros por noche.

Rosarios, medallas, estampitas… el merchandising del Pontífice ya invade los escaparates de la capital.

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En las calles de Madrid está todo prácticamente listo para recibir al papa y sobre todo al cerca de millón de fieles que puede congregar León XIV. Inés López ha recorrido las calles y nos enseña lo que se ha encontrado. Está todo preparado desde hace días para la llegada del Papa León XIV. Rosarios, medallas, estampitas… el merchandising del Pontífice ya invade los escaparates de la capital. Hay dos colores que destacan sobre el resto. El blanco y el amarillo. Y hasta la repostería se suma al fenómeno.

Varias pastelerías madrileñas han creado dulces especiales inspirados en el Santo Padre. Porque hace ya 15 años que un Papa no visita España y aquí nadie quiere que le pille desprevenido. Muchos son conscientes de que a su edad, puede ser la última visita de León XIV a España. Y los comercios quieren y esperan aprovecharla.

Y si todavía no tienen hotel reservado, las opciones empiezan a agotarse. La ocupación ya ronda el 90% y las últimas habitaciones libres alcanzan precios de entre 200 y 300 euros por noche.

Madrid ya cuenta las horas para la llegada de León XIV, una visita histórica que deja ya en la capital su particular bendición económica. Su particular maná.