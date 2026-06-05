La otra cara de la llegada a España de León XIV: caen los católicos, pero sube el fervor entre los jóvenes

Casi el 53 % de los españoles se declara católico, pero solo el 17 % es practicante.

El 30% de los españoles marcan la X de la Iglesia en su declaración de la Renta.

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A menos de 24 horas de que el papa llegue a Madrid, ¿cuál es el estado de la religiosidad en España? Según el CIS, durante la ultima visita de un papa en 2011, Ratzinger, el 71,4% de los españoles se declaraba católico, ahora solo el 52,8%. Son 20 puntos menos. De entre los que se declaran católicos, el 17,3 por ciento lo es, y el 35,5 por ciento, no.

Las vocaciones también han caído: en 2011 había 61.106 religiosos, ahora son la mitad. Muchos de ellos vienen del extranjero. Dicho eso, aquí hay un dato que contrasta: crece el catolicismo entre los jovenes en cifras récord, en 5 años han aumentado casi 9 puntos, esto segun la fundación SM. ¿Y saben cuantos españoles marcan la X de la iglesia en la declaración de la renta? El 30%.

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El 26,1 por ciento de las personas que se declaran católicos o creyentes de otras religiones reconoce en esta misma encuesta que nunca acude a misa u otros oficios religiosos, al margen de ceremonias de corte social como bodas, comuniones o funerales, y el 23,4%, que lo hace ‘casi nunca’. El 23,5%, ‘varias veces al año’. Solo el 11,9 afirma que acude a estas ceremonias todos los domingos y festivos, y el 4,8% varias veces a la semana.

En la actualidad, el 15,9 por ciento de los españoles se declara ateo, una posición en la que se reconocía el 10,3 por ciento de los encuestados hace 10 años, según el CIS. En este momento, otro 10,9 por ciento dice que es agnóstico y un 13,6 se define como indiferente o no creyente, particularidades que no se recogían en encuestas de años anteriores.

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Según la Conferencia Episcopal en España (CEE), hay 15.285 sacerdotes en España, 81.080 catequistas y 952 seminaristas, según los datos publicados en su página web, en la que sostiene que más de 8,2 millones de personas acuden regularmente a misa y se celebran más de 9,5 millones de eucaristías al año. Además, detalla los datos de la vida contemplativa, que se desarrolla a través de 703 monasterios, a los que pertenecen un total de 7.664 monjas y monjes de clausura. En esta web, la CEE habla de 33.500 matrimonios católicos celebrados anualmente, así como 152.426 bautizos y 162.580 primeras comuniones.

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