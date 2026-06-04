El negocio de la visita del Papa León XIV
Lo que más sube son las reservas en hoteles de lujo de visitantes extranjeros.
La visita del Papa convierte la Plaza de Lima, en Madrid, en su zona cero: los comerciantes quieren aprovecharlo
Esta visita del Papa está disparando las reservas y los precios de los hoteles. Es mucho más que un evento religioso. Más allá de la fe, la llegada de León XIV va a mover la economía y el turismo. La Conferencia Episcopal ha calculado que si el coste de la visita ronda los 25 millones de euros, el retorno puede ser seis veces mayor: 150 millones, la mitad en Madrid.
Las reservas hoteleras se han disparado un 43% a un precio medio de 298 euros la noche y ojo, las de última hora están saliendo a más de 600, un 31% más caras que el año pasado. Lo que más sube son las reservas en hoteles de lujo de visitantes extranjeros. Los cinco estrellas han repuntado un 15% mientras los de 4 tienen menos demanda.
Sin embargo, no son los hoteles sino la restauración lo que va a hacer más caja porque muchos vendrán y se irán en el día a ver al Papa desde otras ciudades españolas. Casi 8 de cada 10 euros se dejarán en comida, mientras solo el 6% se quedará en los hoteles.