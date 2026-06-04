El negocio de la visita del Papa León XIV

Beatriz Benayas 04 JUN 2026 - 22:01h.

Lo que más sube son las reservas en hoteles de lujo de visitantes extranjeros.

La visita del Papa convierte la Plaza de Lima, en Madrid, en su zona cero: los comerciantes quieren aprovecharlo

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Esta visita del Papa está disparando las reservas y los precios de los hoteles. Es mucho más que un evento religioso. Más allá de la fe, la llegada de León XIV va a mover la economía y el turismo. La Conferencia Episcopal ha calculado que si el coste de la visita ronda los 25 millones de euros, el retorno puede ser seis veces mayor: 150 millones, la mitad en Madrid.

Las reservas hoteleras se han disparado un 43% a un precio medio de 298 euros la noche y ojo, las de última hora están saliendo a más de 600, un 31% más caras que el año pasado. Lo que más sube son las reservas en hoteles de lujo de visitantes extranjeros. Los cinco estrellas han repuntado un 15% mientras los de 4 tienen menos demanda.

Sin embargo, no son los hoteles sino la restauración lo que va a hacer más caja porque muchos vendrán y se irán en el día a ver al Papa desde otras ciudades españolas. Casi 8 de cada 10 euros se dejarán en comida, mientras solo el 6% se quedará en los hoteles.