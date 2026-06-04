El negocio de los estudiantes extranjeros en España: a ellos les deja huella y al país, 8.000 millones

Patricia Pereda 04 JUN 2026 - 18:24h.

Los estudiantes extranjeros aportan 8.316 millones de euros a España.

Donde más se matriculan es en escuelas de español, seguido de másteres y grados.

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España se consolida como uno de los países más atractivos para los estudiantes internacionales. Lo cuenta un estudio del ICEX. En el curso 23 -24 se matricularon aquí 1.042.765 de estudiantes extranjeros. Su impacto en nuestra economía fue de 8.316.092.558, el 0,55 % del PIB, informan A. Lantada, M. Reyes, y T. Ramos.

Donde más se matriculan es en escuelas de español, seguido de másteres y grados. Son precisamente los másteres lo que más dinero deja en España. Casi el 40% del total. Pagan una media de 25.000 euros por alumno. Eso son 3.000 millones de euros al año.

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Hamad tiene 22 años es de Emiratos Árabes y lleva dos años en Burgos estudiando un Ciencias Políticas: "Me encanta España". Tanto, que ha exprimido al máximo su estancia. "Cuando vienen mis padres a verme viajamos por toda España". Entre matrícula, alojameinto y viajes, Hamad no repara en gastos. Thais es brasileña y lleva 4 meses en España.

El informe concreta que los estudiantes de Erasmus+ en España gastan de media 1.509,50 euros al mes, de lo que más del 70% se destina a alojamiento (1.109,50 euros). Puesto que la estancia media es de 5,5 meses, el importe total de gasto por estudiante alcanza los 8.302,25 euros. Con el mismo gasto total, la aportación del alumnado extranjero en grados y másteres acaba siendo mayor.

El llamado "efecto multiplicador" se calcula en 2,27, en tanto que, por cada euro invertido en el programa académico, los estudiantes gastan 1,27 euros más en diferentes sectores, a través de su alojamiento, ocio, etc. En un año estos estudiantes se dejan mas de 8. 000 millones de euros en España.