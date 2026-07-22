Código 10 22 JUL 2026 - 02:32h.

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Claudia Montes, examiga de José Luis Ábalos, ha entrado en directo en ‘Código 10’ porque tenía algo muy importante que contar, lo que ya ha puesto en conocimiento de la UCO. Y Víctor Ábalos le escuchaba muy atento.

La ex Miss Asturias recuerda que el exministro de Transportes le contó que tenía documentos guardados del Ministerio de Transportes en un trastero oculto: “Mi agenda se me olvidó en Madrid y cuando le echaron de ministro, automáticamente, yo por WhatsApp yo pedí la agenda porque quería recuperar la foto de mi hijo de la comunión y lo que se me dijo es que se había hecho una mudanza exprés con toda la documentación del despacho de Ábalos y de Koldo a un trastero”.

Claudia explicaba que a quien aviso de que se le había olvidado esta agenta fue a Koldo: "Me llamó una secretaria, como la agenda se me había quedado en el tren, Patricia fue a recogerla a objetos perdidos y me la recupero. Yo le dije que iría a Madrid a por ella, pero yo no volví y no la recogí. Cuando echaron a Ábalos le dije que quería recuperar la foto y me comentó lo de la mudanza".

Información que ha trasladado a la UCO: "He llamado para decirles que hay un trastero oculto que hay que registrar, pero no sabemos dónde está. El comandante está ahora averiguando a nombre de quién está". Algo a lo que Víctor Ábalos reaccionaba: "Que va a tener un trastero... esto son cosas serias, pero no pasa nada. La mudanza que se hizo fue en el cese y se llevó todo a mi casa o a su casa, se fue dividiendo entre la gente. No tiene ninguna agenda de ella. Igual se está equivocando, la situación esta es surrealista, no existe ningún trastero". Pero ella confirmaba que esto es verdad: "Está por escrito en el WhastApp cómo me lo dice tu padre".