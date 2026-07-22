Código 10 22 JUL 2026 - 01:45h.

Víctor Ábalos explica que se ha enterado de muchas cosas de lo que ha pasado en la cárcel mientras estaba Aldama:"Estoy en vistas de ponerle una demanda"

Martínez-Maíllo cuestiona el papel del presidente del Gobierno en el caso Plus Ultra: "¿Quién del Consejo de Ministros ha tenido más influencia en Sánchez? Zapatero"

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Víctor Ábalos ha hablado en directo en 'Código 10' sobre la negativa de José Luis Rodríguez Zapatero de haber presionado a José Luis Ábalos para que agilizase el rescate de 'Plus ultra'.

“No, Zapatero nunca presionó a mi padre. Hay una entrevista donde dijo que sí y hay otras en las que dijo que no. Yo, hijo de José Luis, te dijo que no. Lo increíble es que os creáis al embustero de Aldama”, quería dejar claro el hijo del exministro de transportes, a lo que añadía algo: “Si mi padre ha dicho mil veces que le puentearon en este tema, ¿qué sentido tiene? ¿cómo va a ir Zapatero a presionarlo?"

Carlos Cuesta, colaborador en la mesa de nuestro programa, cuestionaba esta respuesta de Víctor Ábalos y esto provocaba el enfado de este: “Te digo que en ese rescate mi padre no tiene nada que ver, hay muchas ganas de meterlo a él en todo".

Ante sus palabras, Nacho Abad le preguntaba por quién lleva esto al Consejo de Ministros y este no dudaba en responder: “Hacienda es quien autoriza todos estos rescates. Esto es la SEPI quien decide a quién se le da la ayuda y cuánto se le da, creo que transportes no tiene nada que ver. María Jesús Montero tiene que dar muchas explicaciones”.

Víctor Ábalos asegura que su padre está siendo presionado: "Son sugerencias que le llegan a través de todo el mundo"

Además, Víctor Ábalos reconocía que estas últimas semanas su padre está siendo presionado: "Bastante, creo que él ahora está con su nulidad y como otra vez ya hubo presiones, pienso que lo que quieren se le de carpetazo a esto y que esté callado. Son sugerencias que le llegan a través de todo el mundo, de mí, de los abogados, de los funcionarios y de los presos. Tiempo atrás si me han llamado directamente, pero indirectamente me invitan a que esté callado. La gente me aconseja que deje ya esta misión imposible. En Soto del Real corre la voz muy rápido".

Y aseguraba que se ha enterado de muchas cosas de lo que ha pasado en la cárcel mientras estaba Aldama: "Estoy en vistas de ponerle una demanda y no quiero adelantar nada, en la cárcel hay mucho oídos. Un tipo en la cárcel que lo que quiere salir de ahí como sea intenta muchas cosas y propone muchas cosas con dinero, luego esta persona sale de la cárcel, entra otra y le cuentan todo lo que había premeditado contra él y su familia. Tengo que ir con mucho cuidado porque quiero que esto vaya por el cauce que tiene que ir. Esta persona a mí me reventó la vida, me montó una campaña mediática brutal y tengo pruebas de todo esto, el propio periodista me reconoció la trampa que me montó".