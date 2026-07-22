Código 10 22 JUL 2026 - 00:24h.

Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP, habla en nuestro programa tras las declaraciones de Julio Martínez y de los responsables de Plus Ultra ante el juez

'Código 10' localiza a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, tras su imputación por el 'caso Plus Ultra'

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Tanto Julio Martínez como el presidente y el CEO de Plus Ultra han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que José Luis Rodríguez Zapatero es el líder de la trama y que cobró comisiones del rescate. Sobre estas declaraciones se ha pronunciado Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP, en 'Código 10', donde ha valorado la situación del expresidente después de que el abogado de su partido, que ejerce la acusación popular, haya estado presente en el interrogatorio.

"En primer lugar, tengo que decir que Zapatero nos ha mentido a todos y lo ha hecho de manera reiterada. Hay que recordar que él negó que tuviera ninguna relación con los accionistas de Plus Ultra y se ha sabido que ha tenido una conversación con el presidente de Plus Ultra de diez minutos. Negó incluso que hubiera hecho alguna gestión con el Gobierno para el cobro de Plus Ultra y hoy hemos sabido, a través de Julio Martínez, que delegó todo en el propio expresidente del Gobierno y todo lo que se cobró de Plus Ultra acabó en el propio Zapatero o en la empresa de sus hijas. Por lo tanto, cobró dinero público de todos los españoles por el rescate", aseguraba el senador del PP.

"La situación de Zapatero es muy delicada, sería conveniente que dijera la verdad"

A lo que añadía: "La situación de Zapatero es muy delicada. Sería conveniente que dijera la verdad y explicara con quién habló del Gobierno para conseguir el rescate de Plus Ultra, por el cual cobró más de 500.000 euros. Hay que recordar que este rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros y que, previamente a este Consejo de Ministros, Zapatero ya comunicó a Julio Martínez que se iba a aprobar el rescate. ¿Cómo lo sabía Zapatero? ¿Con quién habló? ¿Con Sánchez? Quizás esa es la razón por la cual el Gobierno de Sánchez sigue apoyando a Zapatero".

Sobre si cree que puede ser el primer presidente del Gobierno condenado en la historia de España, respondía: "Por ahora está imputado y hay muchos testimonios que le incriminan, hasta ahora ha estado negando la evidencia y ahora se está demostrando que muchas de ellas son verdad. Antes hablabais del Consejo de Ministros, no es un tema de presión, es un tema de influencia. ¿Quién del Consejo de Ministros ha tenido más influencia en Sánchez? Zapatero. ¿Cuántas reuniones hubo entre 2024 y 2025 entre Zapatero y Sánchez?".