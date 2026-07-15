Nacho Abad, alucinado con la confesión de Regino Martín, portavoz de CCOO en Correos: "Pedimos el cese de Juanma Serrano y no nos hicieron caso"
Regino Martín sostiene que CCOO y UGT reclamaron durante cinco años la destitución de Juan Manuel Serrano sin obtener respuesta del Gobierno
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Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, ha sido imputado por el juez Santiago Pedraz en la investigación del caso Leire Díez. Pues bien, Regino Martín, responsable del servicio postal de CCOO de Correos y la cara visible de Correos, ha estado en 'Código 10' para analizar todo al detalle y ha dejado una confesión que ha dejado "alucinado" a Nacho Abad.
Antes de nada, Regino Martín ha querido dejar claro que la Justicia determinará todo, para saber lo que hay realmente: "Era muy evidente", ha dicho el entrevistado, que ha puesto antecedentes a todos con varios "agujeros operativos" que tenía años atrás.
"Creo que tantos millones son difíciles de no ver. Nos sorprendía mucho que una persona como Juanma Serrano actuara como si fuera Jeff Bezos, y más con el agujero económico que teníamos", ha apuntado.
Posteriormente, el responsable del servicio postal de CCOO de Correos ha señalado varios factores que les hacían sospechar desde Correos: "Es raro". "El sindicato de CCOO y UGT, durante cinco años, pedimos y predicamos en el desierto el cese de Serrano, claramente al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y a la SEPI", ha subrayado.
Nacho Abad, en shock con la confesión de Regino Martín
Además, Regino Martín ha destacado que hicieron una huelga general y no obtuvieron mucho caso por parte del Gobierno: "¡Coño! ¡Me has dejado alucinado!", ha dicho Nacho Abad.