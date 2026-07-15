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Nacho Abad, alucinado con la confesión de Regino Martín, portavoz de CCOO en Correos: "Pedimos el cese de Juanma Serrano y no nos hicieron caso"

Nacho Abad, alucinado con la confesión de Regino Martín, portavoz de CCOO de Correos: "Pedimos el cese de Juanma Serrano y no nos hicieron caso"
Nacho Abad, alucinado en 'Código 10' con la confesión de Regino Martín. cuatro.com
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Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, ha sido imputado por el juez Santiago Pedraz en la investigación del caso Leire Díez. Pues bien, Regino Martín, responsable del servicio postal de CCOO de Correos y la cara visible de Correos, ha estado en 'Código 10' para analizar todo al detalle y ha dejado una confesión que ha dejado "alucinado" a Nacho Abad.

Antes de nada, Regino Martín ha querido dejar claro que la Justicia determinará todo, para saber lo que hay realmente: "Era muy evidente", ha dicho el entrevistado, que ha puesto antecedentes a todos con varios "agujeros operativos" que tenía años atrás.

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"Creo que tantos millones son difíciles de no ver. Nos sorprendía mucho que una persona como Juanma Serrano actuara como si fuera Jeff Bezos, y más con el agujero económico que teníamos", ha apuntado.

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Posteriormente, el responsable del servicio postal de CCOO de Correos ha señalado varios factores que les hacían sospechar desde Correos: "Es raro". "El sindicato de CCOO y UGT, durante cinco años, pedimos y predicamos en el desierto el cese de Serrano, claramente al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y a la SEPI", ha subrayado.

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Nacho Abad, en shock con la confesión de Regino Martín

Además, Regino Martín ha destacado que hicieron una huelga general y no obtuvieron mucho caso por parte del Gobierno: "¡Coño! ¡Me has dejado alucinado!", ha dicho Nacho Abad.

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