Código 10 15 JUL 2026 - 00:43h.

La condena a David Sánchez desata un intenso intercambio de reproches entre Pablo Fernández y Carlos Cuesta en 'Código 10'

Los motivos por los que David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación: las claves de una "sentencia histórica"

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La condena a David Sánchez ha generado en el plató de 'Código 10' todo tipo de reacciones, y también momentos de tensión, como el que han protagonizado Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, y Carlos Cuesta, director adjunto de 'Libertad Digital', en pleno directo del programa.

Y es que Podemos ya denunció en su día el caso David Sánchez (cuando todavía el partido morado no estaba en coalición con el PSOE) y ahora, tras ser socios del PSOE, ha adoptado otra postura, algo que a David Aleman le parece una "incongruencia": "Denunciásteis y ahora decís que es político... no lo entiendo". Pablo Fernández ha señalado que se alegra de que todo esto se "castigue" y, tras dar sus explicaciones, Carlos Cuesta le ha interrumpido que valora sus conocimientos jurídicos, pero que se va a quedar con otra cosa.

Crece la tensión en el plató de 'Código 10'

"Yo tengo dos carreras", ha dicho Carlos Cuesta, ante el "sí, pero yo luego he opositado" de Pablo Fernández, en lo que ha sido más una lucha académica que otra cosa. Pues bien, la tensión no ha cesado en plató: "Me da que los tres magistrados de Badajoz saben algo más que tú". Pablo Fernández se ha abierto paso para defenderse.

En un momento dado, Carlos Cuesta le ha preguntado una y otra vez a Pablo Fernández por qué en aquel momento, Podemos "no se personó": "Entrásteis en un pacto con el PSOE y había que proteger a Pedro Sánchez y a su familia". El secretario de Organización de Podemos ha tildado eso como de una "mentira": "En el momento que se estableció la causa no teníamos ningún pacto con el PSOE".

Algunas otras colaboradoras, como Pilar R. Losantos, presidenta de 'Okdiario', también ha visto el gesto de Podemos como de "incongruente", protagonizando otro tenso momento con Pablo Fernández, que se le han ido acumulando los enemigos en plató.