Código 10 08 JUL 2026 - 01:33h.

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El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha denegado la solicitud de Scott Marshall de nacionalidad española al considerar que "no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española", algo que ha generado todo tipo de reacciones y mucha polémica. Pues bien, el programa de Cuatro le ha entrevistado en directo este martes. Hay que recordar que Marshall nació en España y ha vivido gran parte de su vida en Málaga.

Marshall ha matizado que "no optó a ser español" porque cuando nació le dio la nacionalidad británica: "Con el tema del Brexit se complicó la cosa, yo he nacido aquí, vivo aquí, mis hijos han nacido aquí, tienen nacionalidad española, igual que mi padre". En cuanto a qué excusa le ponen para no darle la nacionalidad, Marshall ha apuntado que le dicen que "no domina bien el español".

Susana Díaz pone contra las cuerdas a Scott Marshall

En ese momento, Susana Díaz ha querido destacar que Marshall ha tenido 18 años para optar a ser español y ahora tiene que hacer "el proceso de la nacionalización por residencia": "¿Has querido hacer la prueba que tiene que hacer cualquier ciudadano que quiere la nacionalidad por residencia o estás pleiteando para no tener que hacerla porque estudiaste en Andalucía?".

Scott Marshall ha negado eso: "Cuando mi abogado lo han visto me han dicho que para regularizar todo es suficiente con mis estudios y formaciones profesionales. Y nacer aquí... por eso hemos presentado todo". Susana Díaz ha seguido a lo suyo, señalando lo que ha dicho el concejal del PP en otros programas.