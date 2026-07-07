Juan Evaristo Valls Boix, filósofo: “Hay que pasar del ‘FOMO’ al ‘JOMO’ para recuperar nuestra vida’’

Miguel Manso 07 JUL 2026 - 14:38h.

El filósofo publica el ensayo ‘JOMO: El gusto de perder’, un canto a la “holgura” de la vida” y la pereza

Enfrenta el ‘JOMO’ al ‘FOMO’, la ansiedad actual por perderse planes y experiencias

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El filósofo, escritor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Juan Evaristo Valls Boix (Elche, 1990) publica su nuevo ensayo ‘JOMO: El gusto de perder’ (Anagrama). Tras ‘Metafísica de la pereza’ y ‘El derecho a las cosas bellas’, Valls profundiza en esta entrega en la necesidad de parar frente a la demanda de consumo constante y el agotamiento que define a las sociedades contemporáneas.

Frente al popularizado ‘FOMO’ (‘fear of missing out’ o miedo a perderse algo), que describe la ansiedad por no participar plenamente en la esfera social y digital, Valls propone el ‘JOMO’ (joy of missing out). Para el autor, este concepto no es una mera resignación, sino una reorientación del deseo y una rebelión contra los imperativos del goce total. En una sociedad que exige el máximo rendimiento mientras priva a sus ciudadanos de lo mínimo -como una vivienda digna o estabilidad laboral-, el filósofo sostiene que “vivir pasa por decir no”. “Hay que pasar del ‘FOMO’ al ‘JOMO’ para recuperar nuestra vida’’, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

El ensayo surge en un contexto de creciente vulnerabilidad emocional. Valls cita datos alarmantes sobre la salud mental en España, donde el estrés afecta al 62% de la población y los trastornos de ansiedad alcanzan una prevalencia del 41% entre menores de veinticinco años. Según el autor, las generaciones más jóvenes ya no se creen el "cuento del emprendedor" ni ven el trabajo como el centro de su identidad.

Esta nueva conciencia crítica se traduce en un “desenamoramiento” de la profesión y una preferencia por la horizontalidad. Como afirma el propio Valls en sus intervenciones: “Yo quiero una casa, no viajar ni visitar mil países; quiero estar tranquilo en mi barrio, me importa un bledo ser alguien”, explica.

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Uno de los puntos más provocadores del libro es la reivindicación de la cama como un laboratorio de acción política. Valls propone una “camaradería del descanso” donde las personas se unan no por intereses o identidades, sino por el cansancio compartido. Frente a la verticalidad del sujeto productivo del siglo pasado, el filósofo apuesta por una “revolución en horizontal”, entendiendo el cuidado y la pereza no como una falta de carácter, sino como la forma más alta de justicia social y apoyo mutuo.

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En última instancia, ‘JOMO’ es un canto a la libertad entendida como “holganza y holgura”. Valls invita a abandonar la carrera por el éxito individualista para reclamar un “lujo público”: infraestructuras gozosas como bibliotecas y hospitales, y ciudades habitables donde sea posible “perder el tiempo” sin culpa. Su propuesta es clara: frente a las miserias del ganador estresado e insomne, reivindica la sabiduría de los perdedores que eligen quedarse, reparar el mundo y, simplemente, descansar.