Así ha ido la entrevista en 'Todo es mentira' a Enma López, candidata a las primarias del PSOE en Madrid

Vuelve a ver el programa completo de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

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La retirada de Mar Espinar parece que deja un cruce entre Enma López y Reyes Maroto las primarias en el Ayuntamiento de Madrid. Y es que, según informa 'Vozpópuli', la irrupción de la primera candidata ha generado malestar en los órganos federales al dar por sentado que Maroto sería la única aspirante.

En 'Todo es mentira' conectan con Enma López para hablar sobre la polémica. Sin embargo, cuando Risto Mejide le pregunta directamente si se ha presentado "sin el apoyo de Ferraz" y la entrevistada no le da una respuesta igual de concreta, el presentador le interrumpe para advertirle: "Un momento, un momento...Tengo un detector anti-mitines que me salta enseguida. Le he hecho una pregunta muy concreta y me gustaría que me contestase".

"Yo creo que es una oportunidad desaprovechada"

A pesar de que Risto Mejide le señala que es "una respuesta de sí o no", la candidata sigue sin ser concreta por lo que da por hecho que no cuenta con el apoyo.

El presentador continúa recordándole que tienen con "una misión complicada por todos los casos de corrupción que rodean al PSOE y en especial al Presidente", por lo que se pregunta "cómo van a contrarrestar esa oleada judicial". Al responderle con las mejoras que se han llevado a cabo durante el Gobierno, Risto Mejide pide que pongan el sello del mitin y señala: "Es para que al menos la gente sepa que en estos momentos la candidata ha decidido no contestar a mi pregunta y simplemente lanzarnos un mitin".

"Yo creo que es una oportunidad desaprovechada, señora López. Yo creo que los ciudadanos, esto es una percepción mía y no pretendo dar ninguna lección a nadie, valoran la autenticidad de los candidatos. Si usted viene aquí a lanzarnos sus propuestas creo que hay otros canales, ahora le estoy preguntando cosas muy concretas y me gustaría que fuera igual de concreta en las respuestas", le señala.

Enma López, por su parte, le pide que entienda que se encuentra en campaña. Sin embargo, no convence al presentador: "Yo soy el defensor del espectador. Si le estamos calzando un mitin, yo tengo que intentar evitarlo. Entonces, ¿qué hacemos señora López?"

También le pregunta por el motivo por el que ha dimitido de la Ejecutiva Federal y si el motivo es "alejarse de Pedro Sánchez para que no le salpique más": Su respuesta la puedes descubrir en el video principal de esta noticia.