Los vecinos de Barcelona, hartos de los robos constantes: ''Tenemos miedo porque te pueden hacer daño''

El programa habla con una vecina que ha sufrido múltiples robos

Los vecinos han sufrido 29 hurtos durante el mes de julio

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Los vecinos de Barcelona no pueden más. En seis días de julio han sufrido 29 robos solo en la Rambla de Cataluña. Para conocer más sobre lo sucedido, 'En boca de todos' conecta en directo con una de las vecinas que ha sufrido los hurtos.

El programa ha emitido unas imágenes en las que se ve cómo los vecinos, hartos, se toman la justicia por su mano y detienen a un ladrón. María del Mar, que trabaja en una farmacia, se pronuncia sobre todo lo ocurrido: ''Lo vivimos, o sea, a diario no, pero cada vez más, cada vez más''.

''En mi farmacia es que es constante. Cada 15 días, 3 semanas viene alguien. Algunos ya los conocemos, o sea, ya les vemos las caras y decimos, uy, cuidado salir a ayudarnos porque este va a robar. La semana pasada o hace 15 días, un chico vino con una bolsa del súper y se llevó 40 preservativos en 2 minutos que no nos dimos ni cuenta. Salió mi hija embarazada detrás corriendo, que yo le dije dónde vas y gente de la calle que nos vio nos ayudó. Dos chicos muy amables empezaron a correr detrás de él y lo cogieron justo aquí delante. Claro, pero es que esto cada vez está pasando más'', comienza contando.

Explica uno de los robos que sufrió: ''Se metió en el cuartito, pero yo creo que estos ya nos conocen, o sea, ya saben los comercios, cómo son, cómo tenemos la distribución, todo lo saben todo. Entonces aprovechan un vacío. Y lo roban, pero lo deben vender. No sé lo que deben hacer, no tengo ni idea''.

''Aviso a compañeras que nos ayuden y que estén todas alerta, claro, porque estamos mirando a cuatro ojos, pero ya no te fías de nada (...) Este barrio era un barrio tranquilo, gente bien, comercios, pero es que ahora es horroroso'', y revela que tienen miedo: ''Bueno, de verdad que hombre, tenemos miedo porque te pueden sacar una navaja, te pueden hacer daño, pero es que al final te sientes impune, es que te roban delante de tus narices''.