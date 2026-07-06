Antonio Naranjo, contundente: ''Yo no compro el mensaje de que Vox es la ultraderecha''

El colaborador se ha pronunciado de manera contundente

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Juanma Moreno ya ha repetido en más de una ocasión que no era su objetivo gobernar con Vox, pero lo ha hecho, según ha explicado, por el interés general y por no llevar a los andaluces a una repetición electoral. Pero, ante este pacto, el presidente de la Junta de Andalucía, ha tratado de minimizar las posibles consecuencias de este acuerdo y asegura que sus valores no van a cambiar.

Tras el polémico pacto, Antonio Naranjo se ha pronunciado en 'En boca de todos' de manera muy contundente: ''Cada uno puede criticar lo que le dé la gana. Lo primero, yo no compro el mensaje que tú mismo has dicho ahora de que Vox es la ultra derecha''.

''En España o que hay es un problema con la ultra izquierda, que además es separatista y chavista en muchos casos, no con la extrema derecha. Vox, te puede no gustar, pero es un partido perfectamente constitucional. Entonces no es que no me parece ni compararles, pero en el caso, a mí los nacionalismos periféricos siempre me ha parecido que debían estar ahí arrinconados'', continúa.

El colaborador lanza una pregunta: ''Yo no elimino a nadie, yo no elimino a nadie. Es muy fácil, si a la izquierda de este país le preocupa tanto la ultraderecha y sale a la calle y nada más que vea francotiradores franquistas disparando y haciendo barbaridades, ¿por qué no se ofrece alguna vez para frenarla? Por el curioso método de prestar un par de diputados para que el que gane las elecciones gobierne sin esa intervención del fascismo''.

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''¿Sabes lo que pasa? Que al final la traducción, lo he dicho muchas veces, y es la traducción real. La izquierda está en España siendo antidemocrática, porque lo que viene a decir es el PP no puede pactar con Vox, el PSOE no tiene por qué entenderse con el PP y además el PSOE sí se puede entender con los herederos de ETA, con los separatistas y con los chavistas, con lo cual la conclusión, la consecuencia de ese discurso es que solo puede gobernar Sánchez y claro, la gente ya se da cuenta'', añade Antonio Naranjo.