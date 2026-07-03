Las hermanas de Jonathan Andic niegan una mala relación entre el fundador de Mango y su hijo

Pacientes de la terapeuta de Jonathan Andic la acusan de ser una estafadora.

La pareja de Isak Andic desvela el verdadero motivo del enfrentamiento con su hijo: “Le iba a apartar de la ejecutiva de Mango”

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Durante su declaración, las hijas del fundador de Mango han asegurado que su hermano: “No estaba obsesionado por el dinero” y que no existía la mala relación entre ambos de la que se habla. Lo único que han reconocido es que la idea de Isak Andic de modificar la herencia de sus herederos por la creación de una fundación benéfica sí les incomodó: “Jonathan se tensa y tiene que pedir hora con la terapeuta”.

Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’, ha explicado que es sorprendente porque le había llegado que dudaban de la inocencia del hermano, pero cuentan con los mismos abogados y podría tratarse de una defensa conjunta. Al parecer, las hermanas de Jonathan quieren esperar a ver cómo concluye el juicio y esperan ver que su hermano sea inocente.

Acusan de estafadora a la terapeuta del fundador de Mango

Una voz muy tranquila, sosegada, les tranquilizaba y según una de sus clientas que ha hablado con ‘En boca de todos’, estafaba a sus clientes. Julia, la terapeuta no colegiada que utiliza la técnica de la costelación nacional para tratar a la gente adinerada de Barcelona parece que no tuvo existo en todos sus tratamientos. Este testimonio asegura que: “Me pedía incluso detalles sobre su vida sexual, algo que le llevó a pensar que era una estafadora”.

Empresarios, personas de la alta sociedad catalana e incluso, la infanta Cristina, están entre sus pacientes. Al parece, Julia intentó preparar a la familia para la entrada en la cárcel de Iñaki Urdangarin. Está especializada en problemas familiares con el dinero.

La terapeuta de Isak Andic también trató a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

La declaración de Julia, la terapeuta que mediaba en la relación de Jonatahn Andic y su padre, el fundador de Mango

Las contradicciones de Jonathan Andic que ponen en duda su relato según la jueza: un móvil, unas huellas sospechosas y unas lesiones

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