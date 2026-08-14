Beatriz Benayas 14 AGO 2026 - 20:46h.

Ya supone la mitad de todo lo arrasado por el fuego en toda la Unión Europea.

Las altas temperaturas condicionan ya muchas decisiones sobre los viajes de los europeos

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La voracidad de los incendios de este verano está siendo aún mayor que la del año pasado que ya fue devastador. Este año el fuego ya ha devorado 278.000 hectáreas. Es el doble de superficie quemada que en estas fechas el año pasado. Y recordemos que ese año fue el peor de las tres últimas décadas.

Los incendios se están cebando con nuestro país este verano porque ese terreno calcinado supone la mitad de todo lo arrasado por el fuego en toda la Unión Europea donde se han quemado más de 500.000 hectáreas.

La huella que ha dejado el fuego desde que comenzó la temporada de incendios va a ser difícil de olvidar. Los peores, los de Ávila y Madrid, que se juntaron: 77.000 hectáreas quemadas, el mayor incendio desde que tenemos registros. Y el de Huelva va camino de ser el segundo mayor de este año con una mancha quemada de más de 31.000 hectáreas.