El incendio de Peñas de Riglos obliga a preservar los restos de Ramiro I, fundador del reino de Aragón

Sandra Mir 14 AGO 2026 - 14:44h.

En el incendio de Huesca, en Peñas de Riglos, las llamas han arrasado más de 10.000 hectáreas.

Se han salvaguardado todos los detalles históricos del Monasterio de San Juan de las Peñas.

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En el incendio de Huesca, en Peñas de Riglos, las llamas han arrasado más de 10.000 hectáreas. Las llamas avanzan sin control y ya han obligado a desalojar estas 12 localidades y acaban de desalojar 5 más y se dirigen peligrosamente a esta zona donde está el Monasterio de San Juan de las Peñas.

Este Monasterio es todo un símbolo de la cultura de Aragón, la cuna del Reino de Aragón lleno de grandes tesoros. Por eso, gran parte de los esfuerzos de los equipos de extinción se centran en evitar que ese enclave de tanto valor sufra daños.

Si hace 1.000 años le hubiesen dicho a Ramiro I fundador de aragón que iba a salir en una caja de plástico del monasterio que mando construir en el 1026 no se lo habría creído. Sus restos junto a los de su hijo Sancho y su nieto Pedro han sido salvados del fuego que diez siglos mas tarde es peor enemigo que los ejercitos almorávides contra los que luchó.

Las llamas han rodeado a los dos monasterios de Juan de la Peña y ponen en peligro una de las joyas del patrimonio cultural de Aragon, al que cada año acuden miles de turistas

Agentes de la Guardia Civil y la UME han retirado los bienes históricos a la carrera como el traje del conde de Aranda. Hay réplicas de un cáliz, joyas, cuadros y piezas de un valor incalculable que ya están a salvo en el Museo de Huesca.

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Era imprescindible porque esta noche el fuego ha seguido avanzando. Ya han sido desalojados 830 personas en 4 localidades más, y son 15 los municipio afectados, los efectivos han trabajado en el ataque directo toda la noche y hoy 30 medios aéreos se suman al operativo para frenar este fuego que avanza hacia Jaca.