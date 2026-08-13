Cómo conservar las gafas del eclipse solar para que nos valgan para los que llegan en 2027 y 2028

El eclipse que hemos vivido este 2006 no va a ser el único y las gafas se pueden reciclar.

Hay que evitar dejarlas en sótanos, baños y protegerlas de la humedad, y no dejar objetos encima.

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El eclipse que hemos vivido este 2006 no va a ser el único. Después de este eclipse, vienen otros dos: el 2 de agosto de 2027, y Ceuta y Melilla serán los mejores lugares para verlo. Y el 26 de enero de 2028. Será en Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia serán algunas de las ubicaciones más favorables para su visionado. Así que a muchos les surje la pregunta. ¿Se pueden reciclar las gafas que hemos comprado? Pues la respuesta es que sí, pero hay que cuidarlas.

¿Se pueden conservar las gafas homologadas que hemos utlizado?

Sí, se pueden reciclar para futuras ocasiones. Siempre y cuando se tengan en cuenta una serie de recomendaciones.

Es importante mantenerlas en un lugar seco, fresco y alejado del polvo o de la luz directa. Así se evitará que se dañen sus materiales.

Es fundamental elegir un buen sitio donde guardarlas. Nada de baños o sótanos donde la humedad puede acabar deteriorándolas.

Es recomendable no dejar encima de las gafas objetos e intentar que permanezcan planas.

Guardarlas en un sobre de papel o en una caja de cartón las protegerá y mantendrá a salvo hasta su próximo uso.

Como señala Gloria Alberola, del centro óptico Carcaixent, hay que ver antes de guardarlas que no estén dañados por el uso en su filtro solar. Como señala María Cristina Ocampo, de óptica Teatinos, las gafas tienen una durabilidad de tres años.