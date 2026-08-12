La fase de totalidad trae un anochecer anticipado y breve a parte de España: las mejores imágenes
Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo.
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La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.
La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.
Después, la franja de totalidad ha continuado adentrándose en la península ibérica cruzándola de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma e incluyendo León, Palencia, Santander, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Lleida o Valencia.
Según datos del Instituto Geográfico Nacional, Formentera ha sido el último punto en despedir el eclipse total, a las 20:33:58 hora peninsular.
Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares. Todavía resta una hora para que el evento astronómico acabe por completo.