La fase de totalidad trae un anochecer anticipado y breve a parte de España: las mejores imágenes

Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo.

El impacto económico del eclipse solar: una oportunidad para la España vaciada

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La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.

La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.

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Después, la franja de totalidad ha continuado adentrándose en la península ibérica cruzándola de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma e incluyendo León, Palencia, Santander, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Lleida o Valencia.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, Formentera ha sido el último punto en despedir el eclipse total, a las 20:33:58 hora peninsular.

Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares. Todavía resta una hora para que el evento astronómico acabe por completo.

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