El impacto económico del eclipse solar: una oportunidad para la España vaciada

Cristina Montalvo 11 AGO 2026 - 18:04h.

Solo la llegada de turistas para ver el eclipse solar va a generar cerca de 347 millones de euros.

Las principales compañías están desplegado operativos especiales para evitar que colapsen los operativos de comunicaciones.

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El interés por el eclipse va a dejar un importante impacto económico, sobre todo, por la llegada de turistas extranjeros. Se estima que van a generar la gran parte de los 347 millones de euros que este fenómeno inyectará en la economía y que, según el Gobierno, va a atraer a cerca de 450.000 visitantes.

Esto se traduce en asientos de avión, traslados, en reservas, fundamentalmente en la zona de influencia del eclipse donde existen más de un millón de plazas de alojamiento. La enorme demanda de todos esos visitantes ha disparado los precios. Más donde el eclipse será completo. En Soria, posición privilegiada para verlo, pero con oferta hotelera no muy amplia, ha hecho que se pidan cerca de 1.000 euros por habitaciones que una semana antes costaban poco más de 100.

Queda un día y la gente sigue buscando sitios para presenciarlo. De hecho hay un pico de búsquedas en Google relacionadas con este asunto. Las preguntas más frecuentes estos días son "como ver el eclipse.. todo lo relacionado con la seguridad y las gafas adecuadas y cómo conseguirlas". Mejor ubicación se está preguntando sobre todo en Navarra, Aragón y Castilla León. Y se han disparado también las consultas sobre cómo fotografiar el eclipse.

El eclipse puede traer un envío masivo esas fotos, de archivos multimedia o de consumo de vídeo en directo. Así que para evitar congestiones, satura y para atender el incremento de demanda que por la llegada de visitantes, las principales compañías está desplegado operativos especiales. Ese refuerzo de la infraestructura, en cientos de puntos, se centra sobre todo en zonas rurales, de montala o de costa de la zona donde el eclipse traerá la oscuridad total.