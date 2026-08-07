Los lugares donde mejor se va a ver el eclipse solar

Donde mejor se va a ver este eclipse es en zonas de Galicia, Asturias, partes de Castilla y León como Burgos o Palencia

El eclipse solar en la mitología: no siempre era considera una buena señal

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Se va acercando el gran día. El 12 de agosto mucha gente estará viendo el eclipse solar, pero ¿dónde se va a ver mejor este fenómeno?. Lo explica Marta Lilao, porque esta es una de las preguntas que más se han repetido estos días y la respuesta es que en los lugares donde se produzca la franja de totalidad.

Es en ese espacio en el que la luna ocultará por completo el Sol durante casi dos minutos y abarca cerca del 40% del territorio español. Su dirección es de noroeste a sureste.

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Con estos datos, donde mejor se va a ver este eclipse es en zonas de Galicia, Asturias, partes de Castilla y León como Burgos o Palencia. También se verá bien en Castellón de la Plana y en las Islas Baleares, especialmente Menorca y Mallorca disfrutarán de la totalidad justo antes de que el Sol se oculte en el mar.

¿Esto quiere decir que en el resto del país no se va a poder ver o se va a ver mal? Esto quiere decir que en el resto del territorio el eclipse será parcial. Es decir, la luna no cubrirá por completo al sol. La oscuridad del cielo dependerá de la distancia a la franja.

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"La diferencia entre estar en la zona de totalidad o no es muy grande. Solo en la banda de totalidad, el 100%, el disco del sol estará oculto por la luna. En ese pequeño período temporal vamos a vivir dos fenómenos únicos. Uno, que literalmente se va a hacer de noche, en pleno día. Otro, que solo se disfrutará en la total es ver la corona solar", explica Jesús Gallego, astrofísico de la Universidad Complutense.

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Otra pregunta clave es ¿Además de disfrutarlo hay que seguir alguna recomendación o tener en cuenta algún consejo? Lo primero que hay que hacer es planificar. Acudir a un sitio despejado, que no te tape un edificio, un arbol, por ejemplo.

También hay que comprobar la visibilidad del lugar y sobretodo hay que tomar precauciones. "Mirar al sol el eclipse sin protección te puede freir el ojo", indica Eider Txarroalde, de ópitca Jesús.

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"No produce daño, no produce dolor, pero sí síntomas visuales que puede provocar tener visión borrasa, pérdidas de nitidez, manchas en el interior de la retina, deslumbramiento", alerta Alicia Gómez, optometrista del HospitalVithas Turia.

Obligatoria es el uso de gafas homologadas con certificación para no dañar nuestra salud.