Los únicos datos oficiales que hay ahora muestran una anomalía para la semana que viene con tres grados por encima de la media

La ventana de oportunidad por el tiempo para acabar con los fuegos se está acabando

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Las temperaturas bajan en el centro y sur del país pero se mantienen hoy los avisos amarillos y naranjas. Estas últimas en la zona de Málaga, Albacete y Mallorca. En Canarias estarán en aviso rojo tanto hoy como mañana y podrán llegar a los 40 grados.

El tiempo es caluroso en el país pero no tanto como con las olas de calor: 36ºC en Madrid, 38ºC en Sevilla y mañana bajarán las temperaturas pero se mantendrán veraniegas.

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De momento, no hay indicios de que agosto vaya a ser más extremo. Los únicos datos oficiales que hay ahora muestran una anomalía para la semana que viene con tres grados por encima de la media. Mientras, la segunda semana estará toda la península con temperaturas por encima de lo que correspondería.

11 comunidades, en alerta por altas temperaturas el domingo

11 comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla han activado este domingo avisos por altas temperaturas, tormentas o rachas de viento, siendo naranja en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En Andalucía tienen aviso naranja, por valores que alcanzarán los 39 ºC en Málaga, Córdoba y Jaén, mientras en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla alcanzarán ente 36 y 38 ºC.

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Mallorca tiene activado aviso naranja y Menorca amarillo por valores entre 36 y 39 ºC. También en aviso naranja se encuentra Albacete, en Castilla-La Mancha, y en amarillo otras zonas de la región donde se alcanzarán entre 34 y 39 ºC.

En Canarias, la isla de Gran Canaria tiene activado aviso naranja por valores que podrán superar los 40 ºC y amarillo por rachas máximas de viento de 80 km/h. Mientras en Tenerife tienen activados avisos naranjas y amarillos por temperaturas entre 34 y 37 ºC. En el resto de islas también tienen aviso amarillo por calor valores hasta 37 ºC y además en La Gomera por rachas de viento.

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Las tormentas y el calor ponen hoy en aviso amarillo a Cataluña, donde se prevé que las precipitaciones vayan acompañadas de granizo y valores entre 34 y 36 ºC. Además, en la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad de Valencia y Melilla, los avisos son amarillos por temperaturas que alcanzarán valores entre 34 y 38 ºC en algunas zonas.