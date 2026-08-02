¿Cómo se vive en Ceuta tres días después de la incursión masiva? la ciudad comienza a recuperar la normalidad

La ciudad trata de recuperar sus rutinas después de cuatro días marcados por la llegada masiva de migrantes

Muchos de los migrantes han sido trasladados en autobuses hasta la frontera para regresar a Marruecos

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CeutaTres días después de la llegada masiva de migrantes, Ceuta comienza a recuperar la normalidad. El movimiento en las calles es ya mucho menor que durante las jornadas de máxima tensión y la presencia de aquellos que lograron entrar en la ciudad se ha reducido especialmente en las zonas más céntricas.

Muchos de los migrantes han sido trasladados en autobuses hasta la frontera para regresar a Marruecos, aunque todavía permanecen alrededor de un millar de personas en Ceuta que no quieren volver al país vecino. Algunos han abandonado el centro y se han desplazado hacia barriadas como Benítez, donde la vigilancia es menor.

También la frontera y el espigón presentan una imagen muy diferente a la de los últimos días. Los controles policiales se han relajado y apenas quedan efectivos en comparación con el dispositivo desplegado durante la incursión. La situación parece estabilizarse mientras la ciudad trata de recuperar sus rutinas después de cuatro días marcados por la llegada masiva de migrantes.