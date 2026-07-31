"Boyas en el espigón" de Ceuta para permitir repatriaciones exprés

Beatriz Benayas 31 JUL 2026 - 21:18h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la colocación de "boyas en el espigón" fronterizo de Ceuta

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la colocación de "boyas en el espigón" fronterizo de Ceuta para delimitar visualmente la frontera marítima con Marruecos y facilitar la vuelta inmediata de quienes accedan irregularmente.

Esta es la solución planteada por el Ejecutivo para cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que impide el retorno exprés de las personas interceptadas en el mar al considerar que, a diferencia de lo que ocurre en los pasos terrestres, no existe una línea fronteriza física claramente identificable.

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Sánchez ha calificado lo sucedido en Ceuta como una "violación de la integridad territorial" de España, aunque sin señalar directamente a Marruecos, y lo ha atribuido a las mafias de tráfico de personas, a las que acusa de aprovechar la resolución judicial para promover los cruces por el espigón.

El objetivo del Gobierno es que quienes sean interceptados antes de rebasar esa delimitación puedan ser entregados inmediatamente a Marruecos y sortear así el vacío que, según el Tribunal Supremo, genera la inexistencia de una frontera física claramente identificable en el mar.

La sentencia del Supremo de hace tres semanas prohibió las devoluciones en caliente de las personas que entren a nado ya que técnicamente no están sobrepasando ningún control fronterizo como sí harían saltando la valla. El Gobierno plantea esto porque el Supremo dice claramente que solo se puede devolver en el acto a aquellos que intenten llegar superando los elementos de contención. A falta de modificar la legisltación, el primer intento para taponar las llegadas masivas va a ser ese, crear ese elemento de contención con boyas en el agua.