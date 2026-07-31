60.000 personas, más de la mitad de la población de la ciudad autónoma de Ceuta, entraba en los últimos días en una ciudad desbordada.

No hay capacidad de acogida en nuestro país. "No tengo dinero ni comida, nada", comentan muchos desilusionados.

Compartir







60.000 personas, más de la mitad de la población de la ciudad autónoma de Ceuta, entraba en los últimos días en una ciudad desbordada por este asalto que puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes. Pero a esta hora ya son muchos los que han decidido regresar a su país. No hay capacidad de acogida en nuestro país. "No tengo dinero ni comida, nada", comentan. No es lo que esperaban o alguien les había prometido. Es la realidad. Ceuta no tiene capacidad para atenderles. "Os pido por favor que no vengan solo les vamos a dar disgustos a nuestras madres. Se acabó". Es la realidad de un viaje sin sentido.

Para los que han logrado entrar a Ceuta, la noche ha sido complicada. La gran mayoría ha deambulado por las calles de la ciudad, han dormido a la intemperie o han pasado las horas hacinados en los centros habilitados para su acogida.

Desde una roca de la playa, tres jóvenes observan el chorreo de personas que continúan entrando a Ceuta Ellos llevan desde ayer, como muchos otros que ahora mismo deambulan en grupo, apelotonados, por las calles de la ciudad. Miles de personas que no tienen a donde ir, tampoco qué comer. “No he dormido ni he comido todavía”, comentan.

Mientras organizaciones como Protección Civil o Cruz Roja les buscan dar lo más básico. La basura es evidente en el asfalto, pero eso no les quita a otros tantos el optimismo con gritos de ¡Viva España! a pesar de no tener muy claro cuál será su futuro. Ellos mismos reconocen que no saben lo que va a ser de ellos. En la ciudad autónoma viven poco más de 80.000 residentes y, si contamos a los que han cruzado la frontera ya superan los 45.000. Eso supone al menos un 50% más de personas. La indignación de sus habitantes es total: "Si en 2021 era una vergüenza, esto es peor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

48.300 inmigrantes ya han retornado a Marruecos, según Interior

El Ministerio del Interior cifra en 48.300 los inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta a lo largo de la mañana y hasta el mediodía, después de la crisis migratoria que se ha producido con las llegadas masivas que se produjeron ayer.

La estimación que ha hecho el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska de las llegadas que se produjeron ayer desde la madrugada es de unas 50.000 aproximadamente. No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha señalado que la cifra está en el entorno de los 60.000.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

De éstos, unos 25.000 han ido retornando a lo largo de la mañana y el flujo de retorno ha ido aumentando a medida que pasaban las horas, ya que el Ministerio del Interior estimaba la vuelta de 13.000 a las 12:30 horas y cerca de las 14:00 horas ya lo cifra en casi la mitad de los migrantes llegados a Ceuta.

En este sentido, han explicado que se está produciendo un retorno de 150 personas por minuto desde la ciudad autónoma a Marruecos.

Al menos 57 inmigrantes muertos al intentar entrar a nado en Ceuta

El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 57, han informado a EFE fuentes policiales. Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado. No se descarta que la cifra continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.

Con estos fallecidos se eleva a 64 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.Sólo en el mes de julio han sido 45 las personas que han perdido la vida ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad. La cantidad de fallecidos supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.

Pedro Sánchez despedido entre pitos e insultos de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido despedido con insultos, gritos y pitidos de Ceuta, donde se ha desplazado este viernes para seguir sobre el terreno la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, y tras realizar una declaración institucional en solitario sin el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una visita que ha durado apenas tres horas.

Después de comprobar en persona el estado de la frontera y de mantener una reunión con Vivas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otras autoridades policiales y de la Delegacion del Gobierno, Sánchez ha abandonado el Palacio de la Asamblea de Ceuta, y en el exterior le esperaban congregados centenares de manifestantes en un ambiente de fuerte tensión con dispositivo policial reforzado.

En un ambiente caldeado, los manifestantes han expresado insultos como "hijo de puta", "traidor" o "sinvergüenza", si bien han predominado sobre todo los pitidos, ya que el grupo se encontraba a una distancia considerable del presidente del Gobierno y en todo momento separado por el vallado de seguridad.

La ciudad autónoma amanecía este viernes con un fuerte despliegue policial, con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzando los accesos al Palacio de la Asamblea y al Helipuerto, donde ha llegado Sánchez.

En su declaración institucional, realizada en solitario y sin la presencia de Vivas, Sánchez ha calificado la entrada masiva de migrantes en Ceuta como una "violación de la integridad territorial de España" y ha atribuido a las "mafias" la responsabilidad de la llegada masiva de personas registrada desde el jueves.

Aunque no ha respondido si puede garantizar que una avalancha de migrantes como la ocurrida en estos días en la Ciudad Autónoma se puede repetir, ha garantizado que el ministro Marlaska permanecerá unos días en la ciudad para vigilar cómo evoluciona la situación.

A su llegada a mediodía al helipuerto ceutí, también fue recibido con protestas e insultos por unas cuarenta personas que le esperaban, llegándose a vivir momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional, que han intervenido contra algunos de los asistentes a la salida del vehículo oficial de Sánchez del helipuerto, provocando además el rechazo del resto de los ciudadanos que se quejaban en el lugar.