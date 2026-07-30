El Gobierno va a movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta

Miles de migrantes marroquíes han vuelto a entrar este jueves en Ceuta en un episodio de similares características al ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021.

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El Gobierno va a movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. Los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a los agentes de la Guardia Civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Sánchez había afirmado este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

La crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este jueves 30 de julio con la entrada de miles de personas flanqueando la valla es la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.

Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado los cuerpos sin vida de diez migrantes en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos.

Centenares de ciudadanos se han concentrado este jueves en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta, para protestar por la entrada masiva de inmigrantes que vive la ciudad y por la gestión que las distintas administraciones están realizando de esta crisis.

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Mientras, la Comisión Europea ha ofrecido reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma.

Pero la gran pregunta es: por qué esta avalancha de personas en Ceuta ahora. La versión de Marruecos es, cuanto menos, paradójica. Medios de comunicación de Marruecos han responsabilizado este jueves a bandas criminales y las redes sociales de orquestar el cruce de jóvenes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta, en un intento de desprestigiar la imagen de Marruecos y presentarlo como un país en que sus jóvenes realizan un éxodo y es incapaz de controlar sus fronteras, cuando el país esta inmerso en las celebraciones por el 27º aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

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La realidad es que no estamos ante una crisis diplomática entre Marruecos y España como ocurrió los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron por el espigón fronterizo sur del Tarajal.

Es la sociedad ceutí la que tiene muy clara su visión sobre lo ocurrido en la ciudad con la entrada de miles de ciudadanos procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. “Esto se veía venir”, es el sentimiento común que mantienen los ceutíes ante esta crisis migratoria.

Y, en todos los casos, aluden a la sentencia dictada a principios de este mes por el Tribunal Supremo que impedía que los migrantes que son rescatados en el mar puedan ser devueltos a Marruecos con la figura del “rechazo en frontera” o “devolución en caliente”, como se suele llamar.

El 8 de julio, el Alto Tribunal dictó que ese tipo de devoluciones inmediatas solo se pueden aplicar a aquellos que intenten acceder superando los controles fronterizos. Con ello se refiere a que solo se puede devolver en caliente a quienes salten esa valla de seis metros de altura que separa Ceuta de Marruecos y que si la esquivan bordeando ese espigón a nado, está prohibido devolverles en el acto.

Esta sentencia había provocado que decenas de personas procedentes del Marruecos hubieran entrado ilegalmente en Ceuta a nado desde el pasado sábado, cuando empezó a producirse un aumento en las entradas, favorecidas también por la llegada del buen tiempo.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional habían expresado, a través de sus organizaciones sindicales, que se sentían totalmente desbordados en medios humanos y materiales para poder hacer frente a estas entradas, que este jueves ha terminado por convertirse en una auténtica crisis con el acceso de miles de personas. “Era lo más lógico. En los últimos días hemos ejercido de guías turísticos diciendo a los migrantes donde debían ir y así era imposible”, se lamenta a EFE un agente del instituto armado con muchos años de servicio en sus espaldas.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha advertido este mismo jueves, a través de su delegación en Ceuta, que lo ocurrido era previsible. “Lo advertimos: esta sentencia podía provocar un efecto llamada y aumentar la presión sobre la frontera. Hoy, las imágenes hablan por sí solas”, ha explicado la organización.

No están de acuerdo con este análisis las ONG, que han descartado el "efecto llamada" mientras despliegan sus equipos para atender a familias y menores. Además, han enviado un mensaje de "tranquilidad", como ha manifestado el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente. Según su opinión la situación responde a "situaciones cíclicas" y considera que "España está perfectamente capacitada" para abordarlo siembre que haya una respuesta "ágil y rápida por parte del Gobierno".

Sobre la situación dentro del CETI de Ceuta, Valiente ha explicado que las en torno a 600 plazas que tiene se han visto "claramente superadas" y que han instalado una carpa dentro del centro, por lo que dentro había esta mañana unas 800 personas. A estas se sumaban unas mil personas acampadas a las puertas del centro, una cifra que previsiblemente aumentará ante las cientos de entradas a la ciudad que se han producido este jueves.

Preguntado por si la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera a inmigrantes que llegan a nado a Ceuta o Melilla puede estar relacionada con el incremento de llegadas, el director de CEAR ha indicado que "no es realista" establecer esta correlación y que "ofrece una visión muy interesada". "Parece ser que cuando una sentencia establece una garantía es la responsable de una catástrofe y eso es totalmente falso y creo que es una manipulación. Hay situaciones que hemos visto tanto en Ceuta como en Canarias que responden a una realidad que hay que abordar y desde luego puede haber situaciones que luego se comunican entre las personas que favorecen la llegada o el intento de personas de cruzar la frontera pero desde luego son muchos los factores los que intervienen", ha remarcado.

En el mismo sentido, el director de Migraciones de Cruz Roja Española, José Javier Sánchez Espinosa, ha afirmado que este aumento de llegadas "no es algo de hoy" sino que viene produciéndose "desde hace ya bastantes meses" y ha descartado que haya un "efecto llamada" tras la sentencia del TS. "Por nuestra parte, lo que venimos desde hace muchos años viendo no es tanto un efecto llamada, sino un efecto expulsión. Es decir, que las personas tienen distintas situaciones que les hacen buscar una vida mejor, una vida segura, una vida vivible, una vida con expectativas y esto es lo que hace que se puedan producir estas situaciones", ha zanjado.

La realidad, no obstante, es que los militares han tenido que acudir a Ceuta para controlar una situación que parece desbordar a todos y aumentar la tensión en la zona, mientras todos los partidos en Ceuta, sin excepción, han pedido que el asunto sea tratado como una emergencia nacional.