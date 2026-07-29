El otro riesgo del fuego en Vall d'Uixó: la línea XYZ llena de explosivos de la Guerra Civil

Se trata de los proyectiles y material explosivo de la Guerra Civil que todavía quedan en la zona.

El fuego de la Vall d'Uixó arrasa 9.300 hectáreas y preocupa el flanco entre Tales y Alfondeguilla: "Es desolador"

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El incendio que desde el sábado quema el entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, ha arrasado hasta el momento unas 9.300 hectáreas y afecta a un perímetro de 81 kilómetros. El flanco que más preocupa en este quinto día de lucha contra las llamas es el oeste, entre los términos de Tales y Alfondeguilla. Pero hay un elemento que también puede provocar el caos en la zona. Los servicios de extinción se están encontrando con una dificultadad añadida. Se trata de los proyectiles y material explosivo de la Guerra Civil que todavía quedan en la zona.

Están esparcidos en una ruta conocida como la Línea X-Y-Z, una ruta senderista a las afueras de la ciudad plagada de viejas trincheras, búnqueres y refugios la Línea Matallana. La emplearon las tropas republicanas en 1938 para intentar frenar el avance nacional en su ofensiva hacia Valencia. En total era una línea defensiva de 150 kilómetros por toda la provincia de Castellón.

Las altas temperaturas pueden calentar la munición que permanece sin detonar y desestabilizar sus cargas explosivas hasta hacerlas estallar. Las detonaciones imprevisibles de la munición antigua aumentan el peligro del incendio.