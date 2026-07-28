Beatriz Benayas 28 JUL 2026 - 20:49h.

Las condiciones meteorológicas son un factor determinante en la lucha contra el fuego y el margen favorable se agota cada hora que pasa

La vuelta a casa tras vivir un infierno es una realidad para miles de personas: "Al menos yo puedo subir la persiana"

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La ventana de oportunidad por el tiempo para acabar con los fuegos se está acabando. En las próximas horas entra oficialmente una nueva ola ola de calor. Casi todo el país estará bajo avisos por calor extremo, y en el centro peninsular, donde están los incendios de Ávila, Madrid y Toledo estarán en alerta amarilla y naranja. Son, pues, horas cruciales. Hay que pisar el acelerador, intentar apagar las llamas a contrarreloj. Porque a partir de este miércoles viene lo peor. Nueva ola de calor: temperaturas más altas, mucho más viento y menos humedad.

Las condiciones meteorológicas son un factor determinante en la lucha contra el fuego y el margen favorable se agota cada hora que pasa. El tiempo juega en contra de los bomberos. Tan solo quedan unas horas de condiciones favorables antes de que llegue una nueva olar de calor. La última ventana de oportunidad se abre ahora hasta las 5 de la mañana.

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De hecho, esta noche se rompe la regla del 30 que complica la extinción. La temperatura va a bajar de 30 grados, el viento va a soplar a menos de 30 kilómetros hora y la humedad va a subir por encima del 30%. Cuando amanezca la cosa se va a complicar y lo que viene este miércoles no va a ayudar: máximas de más de más de 40 grados hasta en el norte y clima seco de nuevo.

Nos esperan al menos cinco días de calor con hasta 44 grados previstos el sábado en Andalucía. Esto dispara de nuevo el riesgo de incendio y complica la extinción. De aquí al lunes el tiempo no va a ayudar. La península de tiñe de rojo por el alto riesgo. Por eso, estas últimas horas de tregua son cruciales.

Pero no todos son malas noticias, porque la ventana de oportunidad se está aprovechando. El ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que "estamos conteniendo el fuego y no ha habido ningún avance respecto al perímetro que existía ayer".

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A esta hora los trabajos se concentran en varios frentes. Uno de ellos en torno a las proximidades del rio Cofio. Pero la noche ha sido positiva. Y aunque no se ha logrado todavía extinguir el incendio sí lo han contenido. Las llamas no han alcazando la Sierra de Guadarrama. Como ha señalado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, "estamos conteniendo el incendio en esa zona y se trabaja para que ese avance de esta madrugada lo consolidemos, por vía áerea y terrestre. Tampoco ha avanzado el fuego hacia Valdemaqueda, el pequeño municipio madrileño muy cerca de Castilla y León-.

El tiempo va a ser el peor enemigo y desde este mediodía ya ha empezado a cambiar. Desde las 14:00 de esta tarde sopla más el viento y preocupa que el fuego se reactive y el humo complique las labores de extinción. Porque como dicen los expertos, estos fuegos por la noche son gatitos y el por el día león.

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A esta hora y después de lo vivido, mensaje positivo. El escaso viento ha facilitado que se puedan realojar hasta 11 municipios en Toledo y otros 13 entre Madrid y Ávila, pero los más de 400 efectivos continuan trabajando a destajo para unos incendios que todavía no están apagados, aunque evolucionan de forma favorable.

En el entorno del pantano del Burguillo se puede ver cómo el fuego ha llegado a las puertas de las viviendas. Este incendio se mantiene ahora sin grandes focos activos, pero la alerta es máxima por el calor y la baja humedad. El trabajo no cesa, porque la ventana de oportnidad se está cerrando.