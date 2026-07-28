MIles de personas podrán regresar a sus casas tras levantarse la evacuación en ocho municipios de Madrid

La ventana de oportunidad por el tiempo para acabar con los fuegos se está acabando

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Unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas en los ocho municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han levantado las órdenes de evacuación tras la evolución positiva del gran incendio forestal de la Sierra Oeste, si bien las autoridades inciden en que la situación sigue siendo complicada y se prevén horas difíciles a partir del miércoles con la subida de las temperaturas.

Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comunidad de Madrid se levanta a partir de las 17 horas la orden de evacuación en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas del Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Los 5 municipios donde también han podido volver en la provincia de Ávila.

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La decisión de levantar estas restricciones responde a tres criterios principales, como son la ausencia total de puntos calientes, la certeza de que no se hayan registrado reproducciones en las últimas 48 horas, y que esté garantizada la seguridad en las vías de acceso. Además del regreso de los evacuados, el ministro ha informado del fin del levantamiento del confinamiento en Villa del Prado, a excepción de la urbanización Espinar del Alberche, que sigue evacuada. En San Martín de Valdeiglesias también se levantan las órdenes de confinamiento y evacuación a excepción de las urbanizaciones Costa de Madrid, Ciudad san Ramón, Veracruz, Javacruz y Javariega.

En total, se estima que otras 14.000 personas puedan salir de este confinamiento. Así, se beneficiarán de este levantamiento de las restricciones unos 34.000 madrileños, mientras que otros 21.000 seguirían aún bajo medidas de confinamiento o evacuación.

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Según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el Gobierno regional lleva "planificando el retorno" desde el lunes, y para ello instalará puntos de atención en los municipios involucrados, se habilitarán autobuses del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y se ofrecerá la atención de psicólogos y personal de Protección Civil.

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En declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, el consejero ha puesto en valor que se haya iniciado la fase de recuperación antes incluso del fin de la fase de extinción del incendio, para la cual aún quedarán varias jornadas por delante en vista de la magnitud del frente de las llamas.

Novillo ha explicado que el Gobierno regional estudiará alternativas habitacionales para los afectados. Ya en la víspera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció un fondo de 30 millones de euros en materia de vivienda para los afectados que hubieran sufrido daños en su residencia habitual.

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"No queremos perder ni un minuto y que los ciudadanos que, con enorme resistencia, han estado durante más de cinco días fuera de sus casas, sin conocer el daño real de sus hogares, cuanto antes puedan empezar una vida normal", ha subrayado el consejero Novillo, que ha incidido en el buen funcionamiento de los albergues, que han acogido a unas 3.000 personas evacuadas. Finalmente, Novillo ha abundado en que la emergencia aún no ha terminado y ha animado a la ciudadanía a estar "muy precavidos" para atender a las operaciones que se vayan llevando a cabo.

El consejero ha hecho especial hincapié tanto en la actitud de la ciudadanía ante las órdenes de evacuación y confinamiento, como en el propio sistema de Protección Civil, que ha permitido que no haya habido que lamentar ni víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Los resultados de este dispositivo, incluida la coordinación entre administraciones, es "la única parte positiva" de esta emergencia, tal y como ha reconocido el consejero Novillo, que ha afirmado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya está estudiando medidas para la recuperación de los incendios. "Creo que el sistema de Protección Civil ha funcionado y es el camino que tenemos que recorrer entre todos, porque las emergencias y, por desgracia, los incendios forestales, lo estamos viendo en todo el arco mediterráneo, han venido para quedarse", ha subrayado.

Finalmente, el consejero ha lanzado un mensaje de reconocimiento a la dirección de la emergencia, de la que ha puesto en valor que ha "respetado los tiempos". "Es la primera vez que se establece un dispositivo en España de estas características, una emergencia de situación operativa 3, y creo que ha sido un aprendizaje para todos", ha remachado.

Los vecinos de Burgohondo regresan a casa tras cinco días en la Escuela de Policía

Los vecinos de Burgohondo evacuados por el incendio forestal declarado en el sur de la provincia de Ávila han regresado a sus hogares después de cinco días alojados en la Escuela Nacional de Policía, en la capital abulense, donde han permanecido desde el pasado viernes. La salida de los primeros autobuses hacia el municipio ha estado marcada por la emoción, el agradecimiento y también por la incertidumbre ante el paisaje que encontrarán a su vuelta.

A primera hora de la tarde cuatro autobuses han partido con destino a Burgohondo, mientras otros vecinos abandonaban las instalaciones en sus propios vehículos en cuanto recibieron la autorización para regresar. Es el caso de Fernando, de 74 años, que no quiso esperar "ni un segundo" después de que le comunicaran que a las cinco de la tarde podían volver al municipio. "Nos vamos con una parte de mucha alegría porque volvemos a nuestra casa y con un poco de tristeza por ver lo que dejamos aquí, donde hemos recibido mucha amabilidad, mucho cariño y el esfuerzo de muchísima gente. Eso lo vamos a llevar en el alma", ha señalado antes de emprender viaje de regreso con dos bolsas en la mano camino de su coche.

El vecino ha reconocido que la noticia de la vuelta le produjo una alegría comparable a "que te toque el Gordo de Navidad", aunque ha advertido de que ahora comienza "la reconstrucción de todo lo que se ha quedado atrás". Además de la pérdida del entorno natural, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que el incendio puede tener sobre el abastecimiento de agua de la zona cuando lleguen las primeras lluvias.

El agradecimiento a la Policía Nacional ha sido una constante entre los evacuados. Levi, que ha permanecido en la Escuela Nacional junto a su mujer y sus dos hijas desde el viernes, ha asegurado que la estancia ha sido "muy gratificante" y que se han sentido "como en casa". "Nos han cuidado mucho. No tengo palabras para agradecer el acogimiento", ha afirmado. Ese reconocimiento lo ha llevado un paso más allá Mari Carmen, otra de las vecinas de Burgohondo, quien ha anunciado que propondrá que la Policía Nacional reciba el Premio Princesa de Asturias por la atención prestada durante estos días.

"Ya he hablado con el Ayuntamiento. ¡Que viva la Policía Nacional!", ha exclamado entre gritos de otros burgondeños, antes de admitir que, pese al cariño recibido, "después de cinco días necesitamos irnos a nuestra casa".

Por su parte, el agente de la Policía Nacional José Luis Iraola ha restado importancia a ese posible reconocimiento institucional y ha subrayado que la mayor recompensa para los efectivos ha sido comprobar que los evacuados "se han sentido aquí como en su casa". "Con eso nos vale. Todos los agradecimientos son una maravilla, pero lo importante es cómo se han sentido aquí", ha manifestado.

Mientras los vecinos de Burgohondo abandonaban la Escuela Nacional de Policía, otros evacuados observaban la escena con esperanza, aunque todavía sin fecha para regresar a sus municipios. María, vecina de Villanueva de Ávila, ha explicado que confiaban en poder volver este mismo martes por la cercanía de su localidad a Burgohondo, pero la presencia de humo mantiene la orden de evacuación. "Dada la peligrosidad que han dicho que tenemos con el humo, estamos más protegidos aquí. Además, la atención ha sido de diez, no nos falta de nada", ha señalado.

La misma situación vive María Teresa Martín, vecina de El Hoyo de Pinares, que permanecía sentada a las puertas del pabellón desde el que partían los primeros autobuses sin poder subir a ninguno de ellos, a la espera de que las autoridades autoricen el regreso de los evacuados de su municipio.

La Escuela Nacional de Policía continuará desempeñando un papel clave en el operativo de emergencia, ya que esta noche volverá a acoger a unos 230 bomberos que participan en las labores de extinción del incendio, así como a las poblaciones de El Hoyo de Pinares,Villanueva de Ávila, El Tiemblo o La Adrada.

Vecinos que vuelven a sus casas sin quemar en la Vall d'Uixó: "Es un milagro"

Varios de los vecinos de la Vall d'Uixó que han regresado en las últimas horas a sus viviendas tras el forzado desalojo por el incendio forestal que ya ha calcinado más de 8.500 hectáreas han coincidido en que ha sido "un milagro" que las llamas no hayan devorado sus casas. En declaraciones a EFE TV poco después de volver a su casa en la urbanización 'Balcón del Valle' de la Vall d'Uixó, Manuela Sánchez ha afirmado que está "contenta" de regresar y de que sus "gatos y perros están todos bien".

Esta vecina ha relatado que "ha sido un milagro" porque el sábado veía con temor que el incendio bajaba de la cima de la montaña en dirección a la localidad, y una vez de vuelta únicamente han sido precisas labores de limpieza y airear para quitar el olor a humo.

Otro vecino, Julián García, ha coincidido en el término de "milagro" por el hecho de que el fuego no haya calcinado su vivienda, y ha manifestado que el sábado tuvo que marcharse en muy poco tiempo sin apenas nada, y que sólo después pudo regresar acompañado por la Guardia Civil a recoger medicamentos y otros efectos, como ropa interior. También ha comentado que el nivel del agua de la piscina ha descendido unos 70 centímetros y que espera que los bomberos la hayan cogido para las tareas de extinción.