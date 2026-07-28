Pirojardinería: cómo blindar la casa para convertirla en un refugio seguro contra incendios

Los setos, las arizónicas, y los cipreses que adornan muchas casas y urbanizaciones son un peligro en caso de incendio.

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La construcción de viviendas en medio del monte rodeadas de masa forestal tiene un riesgo que el propietario debe contemplar, con especial atención a la vegetación que rodea la casa y con la que se planta en los jardines. Por eso hablamos de la pirojardinería. Existe una forma de diseñar jardines que ayuda a prevenir incendios.

Hay determinadas especies vegetales que prenden como una cerilla. Cipreses, arizónicas, setos...o materiales como brezo seco o plástico son todo un peligro porque prenden como pólvora y hacen que urbanizaciones enteras, acaben arrasadas por las llamas. Aun así, siguen flanqueando hogares. Especies que en verano, más que decorar, suponen un peligro. Por eso hablamos de la pirojardinería. Existe una forma de diseñar jardines que ayuda a prevenir incendios.

Alejandro Pampín, agente forestal Xunta de Galicia explica que "las arizónicas tienen una alta cantidad de resina en caso de incencios cogen mucha intensidad calorífica. Son verdes, sí, algo que se supone, hace de estas plantas difíciles de prender. Pero lo que esconden por dentro, hojas secas, ramas muertas... prende".

Juan José Gutiérrez, Ingeniero Superior de Montes considera que "no son seguras de cara a un incendio. A la hora de plantear un jardín los propietarios tienen que crear un espacio seguro".

Mantener al menos 5 metros de la casa a la vegetación o cualquier cosa que prenda, como la leña. Un error clásico de las casas de campo es apilar leña seca en algún muro de la vivienda o cerca de una ventana.Otra recomendación, asegurar el sellado de ventanas y puertas y a su lado, nada de vegetación.

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Muchas precauciones a tener en cuenta. Por ejemplo: la distancia entre la propia vivienday la vegetación que la rodea. Destacar la importancia del sellado de ventanas y puertas es esperable en caso de incendio. Pero ojo que tampoco debemos tener justo debajo de estas nada de plantas.

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No es cuestión estética el limpiar. Mantener limpios canalones, alfeizares, tener medios de extinción a mano como mangueras, extintores y suministro de agua, son amigos en caso de incendio.