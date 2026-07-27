La UME y otros profesionales que literalmente se juegan la vida en un cuerpo a cuerpo contra las llamas

Llega una cuarta ola de calor y el viento no cesa: nuevos obstáculos para acabar con los fuegos

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En primera línea contra el fuego están los bomberos, la UME y otros profesionales que literalmente se juegan la vida en un cuerpo a cuerpo contra las llamas. Se juegan la vida intentando llegar a las llamas con sus camiones atravesando el fuego y también cuando las tienen delante.

Cara a cara contra el fuego. "Ellos son los héroes, nosotros los ayudamos en todo lo que podemos, comida, bebida", en una lucha a contrarreloj que parece no tener fin. En medio de un ambiente anaranjado y con poca visibilidad la maquinaria pesada entra en acción. Con mangueras, palas o creando cortafuegos para frenar el avance de las llamas. "Yo les bajo lo que me pìden", dicen los vecinos.

También desde el aire, las labores de extinción no cesan. "Están haciendo todo lo que pueden". Llegar hasta el fuego se complica por momentos y toca buscar otras alternativas.

Un fuego agresivo que corta el paso, se come nuestros bosques y amenaza miles de hogares.

Impresionan las imágenes de bomberos ocultos en el humo de los bomberos enfrentan las llamas refugiándose tras este cono de agua pudiendo así acercarse lo máximo al foco. "Es un riesgo grandísimo, están arriegando sus vidas", reconocen los que les ven trabajar sin descanso.

Noches en vilo, incansables, nuestros efectivos continúan trabajando para que esta pesadilla termine.