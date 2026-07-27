Llega una cuarta ola de calor y el viento no cesa: nuevos obstáculos para acabar con los fuegos

La cuarta ola de calor, hasta 42 grados, se alargará al menos hasta el domingo

El impacto de decretar la emergencia nacional para acabar con los incendios

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El calor y el viento, aliados de los incendios de Sexta Generación que nos azotan. Hoy habrá que tener cuidado en Castellón aunque esta noche tendremos una ventana de oportunidad contra los fuegos. La cuarta ola de calor del verano comenzará este miércoles con temperaturas que alcanzarán los 42 grados en el valle del Ebro y las depresiones del noreste y que se prologará, al menos, hasta el próximo domingo, según ha informado este lunes la Agencia de Meteorología (Aemet).

En los próximos días predominarán las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, con una gran estabilidad atmosférica y cielos despejados que, junto con la intensa insolación propia de estas fechas, favorecerán un ascenso progresivo de las temperaturas.

Los valores más elevados se registrarán a partir de la segunda mitad de la semana, sobre todo en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del noreste y los valles pirenaicos.

La Aemet advierte de que el calor supondrá un peligro "importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales del día, sobre todo para las personas que realicen actividades al aire libre y para los colectivos vulnerables, como personas mayores o con enfermedades cardiovasculares. Las noches serán también muy cálidas.

Además, el "peligro de incendios forestales continuará aumentando hasta alcanzar niveles extremos", debido a las altas temperaturas, la baja humedad generalizada y el viento de componente sur, que soplará localmente con rachas fuertes y dificultará las labores de extinción.

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Este lunes y mañana martes se consolidará el anticiclón sobre la península y se reforzará el viento del sur, con ascensos térmicos notables o extraordinarios en el norte y más moderados en la mitad meridional.

El miércoles se prevén importantes ascensos de las temperaturas con termómetros que alcanzarán entre 39-41 grados en los principales valles fluviales del suroeste; entre 37-39 grados en puntos de la meseta norte y la Mancha, y entre 40-42 grados en el valle del Ebro y las depresiones del noreste. En Canarias se producirá también un acusado ascenso térmico en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con más de 37 grados en los valles de esta última isla.

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El jueves, las temperaturas darán un ligero respiro en la cornisa cantábrica y el tercio norte, pero continuarán muy elevadas en el resto del país, con entre 39 y 41 grados en los valles del suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, y en Gran Canaria se superarán los 37 o 38 grados.

El viernes volverán a subir los termómetros en el entorno de la cordillera Cantábrica y en el centro y sur peninsular con 40-42 grados en el interior de la mitad sur y entre 39-41 grados en el valle del Ebro y las depresiones del noreste. En Canarias, el ascenso será moderado en las islas orientales, con máximas de entre 37-38 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura

Para el fin de semana y con incertidumbre, las máximas superarán los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, los 39-41 grados en el valle del Ebro y las depresiones del noreste, y los 37 grados en Gran Canaria y el interior de Fuerteventura.