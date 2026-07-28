Isaac ha trabajado muchos años de bombero forestal y denuncia la falta de ayuda de la UME: “Tenía la orden de salvar vidas y que se quemara todo”

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Indignado y devastado por el efecto del fuego en toda la localidad, Isaac, un joven bombero forestal, ha denunciado en ‘En boca de todos’ la inactividad de los miembros de la UME ante lo que era la inminente llegada de las llamas al monte y a algunas viviendas: “Estaban sentados en los caminos”.

En directo desde San Martín de Valdeiglesias, Ana Puerta, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha contado la última hora del incendio forestal Sierra Oeste y ha dado voz a Isaac, un bombero forestal, indignado con la actuación de los bomberos de la UME en la extinción del fuego que ha acabado con toda la vegetación de un lugar paradisíaco de la Comunidad de Madrid.

Muy enfadado, Isaac, quién ha trabajado en la extinción de fuegos forestales durante años, ha explicado que han sido únicamente los vecinos los que han luchado para salvar su pueblo. Denuncia la inactividad de la UME, quién podría haber recibido la orden de únicamente salvar las zonas urbanas: “La gente quedándose sin casa y la UME sentados en los caminos comiendo”.

Ante la fuerte acusación, Nacho Abad le ha pedido más detalles. Ha explicado que la situación era tan dramática que no se le pasó por la cabeza grabarlos, pero que hay muchos más testimonios que vieron a los militares sentados la tarde noche del viernes: “No es el único, es un testimonio grupal y son muchos los vecinos que han visto a los cuerpos de seguridad sin trabajar y ellos luchando como podían para evitar que el fuego acabara con su monte… Parece que los miembros de la UME se limitaron a evitar que el fuego llegar a las zonas urbanas”.

“La UME me ha decepcionado malvada política… Ponen a mandar a gente que no ha pisado el campo en su vida… En Madrid, en las oficinas no se quema nada, se quema el campo y esto lo tiene que llevar gente del campo…”, ha continuado explicando muy enfadado.

Sonia Ferrer ha querido explicar que el fuego era tan violento que no se podía parar desde tierra y que la UME ha trabajado sin descanso para perimetral la zona, crear cortafuegos y salvar las zonas urbanas, mientras que se atacaba el fuego desde el aire, pero sus explicaciones no han parecido convencerle.

Miguel y Jonathan, voluntarios de Sotillo de La Adrada (Ávila): “Estamos completamente solos, la UME está parada”

Miguel y Jonathan dos bomberos forestales de Sotillo de La Adrada (Ávila) han explicado desesperados la dramática situación que está atravesando el Valle del Tiétar y cómo se sienten abandonados por la UME: “Estamos completamente solos”. No han dudado en contar que han arrancado los logos de sus monos de trabajo para que les dejaran entrar en la zona a luchar contra el fuego: “Seguramente estén trabajando y mucho, pero se han centrado solo en salvar a la población… Tienen muchos medios y nosotros tenemos excavadoras, tractores… Déjanos los medios, tenéis que descansar, dejadnos que nosotros conocemos el terreno… Somos nosotros los que estamos haciendo los cortafuegos”.

Están agotados con jornadas de más de 20 horas y denuncian que no tienen ni un puesto de mando. Además, han explicado cómo un error de la UME provocó que el fuego, que según ellos ya estaba controlado, virara y arrasara con otra amplia zona de monte. Algo que los llevo a llegar casi a las manos con los militares: “Tuvimos una disputa bastante grande”. Incluso, aseguran: “Hemos pedido mangueras y no nos las dejan”.

Javier Capitán, teniente alcalde de Pedro Bernardo (Ávila): “No tengo nada que decir de la UME porque aquí no los he visto”

bomEn la misma línea, Javier Capitán, teniente alcalde de Pedro Bernardo (Ávila), ha denunciado la falta de ayuda recibida ya que en su localidad ni han llegado a ver a los agentes de la UME. Además, ha puesto en duda que nadie haya sido capaz de dar la orden de que se deje quemar todo como se hace ver en vídeos virales.

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