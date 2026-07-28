El emotivo mensaje entre los alcaldes de Piedralaves y Casavieja en el Valle del Tiétar: “Saldremos de esta, seguro”

Aranzazu, alcaldesa de Valdeiglesias, y Vanessa, de Casavieja, rotas: " Nunca vamos a recuperar lo perdido"

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Completamente abatido por el horror que el fuego ha causado en su localidad, Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves (Ávila), una de las localidades arrasadas por el incendio forestal Sierra Oeste, ha explicado con lágrimas en los ojos cómo vivió un auténtico infierno cuando el fuego entró en el casco urbano en ‘En boca de todos’.

“Era lo más parecido al incendio, nos vimos en la plaza del pueblo, rodeado por las llamas… Entre en shock cuando la Guardia Civil me preguntó: “Alcalde, dónde cree que estamos más seguros, ¿En el Ayuntamiento o en la Torre del reloj?”, ha comenzado a relatar con la voz entrecortada y todavía con el miedo en el cuerpo, Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves.

Finalmente, el alcalde ha explicado que se subieron a la Torre del reloj y que desbordados por la tensión comenzaron a actuar y poner todo de su mano para salvar el pueblo: “Se generó una tensión máxima y comenzamos a actuar… Cogí los teléfonos de la UME y comencé a llamar”.

En este momento, ha explicado que el paisaje es desolador: “Ahora mismo tenemos patrullas paseando por los caminos y fijase, nuestro patrimonio y valor más preciado era el entorno… Hay bastantes animales muertos, están en las cunetas y la imagen es desoladora…”.

Respecto a sus expectativas de futuro, el alcalde se ha mostrado positivo porque son muy autónomos: “En Piedralaves, por suerte, hay una población estable, hay bastante negocios… Saldremos adelante, somos un pueblo y nuestros antepasados nos enseñaron a luchar y ahora nos toca a nosotros luchar por nuestros hijos y nuestros nietos… Con el apoyo que he tenido, los vecinos lo saben, vamos a salir más fuertes (asegura entre lágrimas)".

Ante su emoción, Germán ha explicado que son muchos días, muchos nervios, mucha emoción, pero que: “Un cargo tiene que estar dónde tiene que estar, seguir adelante…”.

El emotivo mensaje entre los alcaldes de Piedralaves y Casavieja en el Valle del Tiétar: “Saldremos de esta, seguro”

Al saber que Vanesa Muñoz, alcaldesa de Casavieja (Ávila), uno de sus pueblos vecinos, el alcalde la ha saludado emocionado y ambos han lanzado un bonito mensaje de fuerza y esperanza: “Ahora lo que tenemos que hacer es unificarnos todos. El Valle de Tiétar siempre ha sido fuerte y somos trabajadores…”. Un mensaje al que la alcaldesa de Casavieja ha respondido con un: “Le quiero mucho y saldremos de esta, seguro”.

El desesperado mensaje de una vecina de Casavieja (Ávila): “Nos hemos quedado sin futuro”

“Nos hemos quedado sin futuro. Casavieja vive del futuro, sin el turismo no tenemos nada, ¿De qué vamos a vivir? Nos han quemado vivos, no es que se ha quemado la sierra, hemos ardido con ella… Le he dicho a mis hijos que se vayan, aquí no hacen nada, ellos pueden empezar la vida en otro sitio… Quieren que los pueblos tengan vida, pero no nos dejan, nos han ahogado, el sábado estamos desahuciados… Nos dijeron que nos fuéramos que esto iba a arder… ¿Qué intereses hay en que arda el Valle del Tiétar?”, así ha explicado ante las cámaras de ‘En boca de todos’, Rosi, una vecina de Casaviejas (Ávila) cuál es su sentimiento ante los efectos del fuego en su sierra.

Está convencida de que su zona se podía haber salvado: “Lo primero son las vidas humanas, pero nuestra sierra se podía haber evitado… Ves a tu sierra ardiendo y ves a los forestales sentados en el borde de la carretera tomándose una Coca-cola… te indigna”, y ha pedido que los turistas no les olviden: “Necesitamos que la gente vuelva, los necesitamos…”.

El desesperado llamamiento de Vanesa Muñoz, alcaldesa de Casavieja en Ávila: “No puedo hacer más por mis vecinos y no estoy haciendo nada”

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Estos vecinos de Cebreros (Ávila) denuncian que no les dejaban arreglar su camino y que les obligaron a deshacerse de un pozo que tenían para proteger su vivienda y alimentar a sus caballos. Aseguran que los protocolos ralentizan la posibilidad de apagar los incendios.

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