José Antonio, vecino de Pelayos de la Presa afectado por el incendio: “Lo he perdido todo”

Relata, todavía aturdido, cómo el fuego ha arrasado con el trabajo de toda su vida: “Mi hijo murió con el COVID y tenía la urna ahí”

Última hora de los incendios forestales en España: noche complicada en Ávila por el viento, aunque el fuego de Madrid disminuye su avance

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Todavía en shock, José Antonio, uno de los vecinos de Pelayos de la Presa que ha visto como el fuego del incendio forestal Sierra Oeste devoraba su casa, ha hablado en directo con Nacho Abad y nos ha contado con lágrimas en los ojos que lo ha perdido todo y cómo no ha podido ni salvar la urna con los restos mortales de su hijo fallecido a causa del COVID.

Tras ver las aterradoras imágenes de cómo ha quedado su vivienda y todas las pertenencias que tenía en su finca de Pelayos de la Sierra, hemos conocido a José Antonio, un hombre jubilado que se resistió hasta el último segundo a abandonar su vivienda y a dejar que el fuego acabara con el trabajo de toda su vida.

El pasado viernes por la mañana, José Antonio veía como las llamas entraban en su propiedad y su mujer abandonaba la zona sin él porque no estaba dispuesto a marcharse sin defender lo que le había costado toda una vida construir: “Toda mi vida de trabajo y esfuerzo, para poder conseguir esto y ahora este desastre… Me ha quedado una pensión muy baja de 629€… Tenía negocios en Madrid, me lo han embargado… Me quedé hasta que el primer fuego que bajó por el monasterio bajó por el arroyo…”.

José Antonio no ha explicado, muy afectado, como lo ha perdido todo y le habían tenido que dejar hasta la mascarilla y la ropa que llevaba puesta. Toda su vida estaba en el interior de esa casa y no había podido ni coger los restos mortales de su hijo: “Mi hijo murió con el Covid19, lo tenía en la urna aquí enterrado…”.

El testimonio, entre lágrimas, de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias: “Hemos pasado de un verde precioso al negro”

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias explica entre lágrimas cuál es la situación real del incendio forestal Sierra Oeste que sigue activo en su localidad: “Hemos pasado una noche muy dura, llevamos desde el jueves sin dormir, esto es un infierno… San Martín hay que conocerlo, no San Martín, todo el entorno… Es desolador, los vecinos no han visto el impacto… Es salir… Hemos pasado de un verde precioso a un negro…”.

El desesperado llamamiento de Vanesa Muñoz, alcaldesa de Casavieja en Ávila: “No puedo hacer más por mis vecinos y no estoy haciendo nada”

Asegurando que “La política es una mierda” y que los políticos no tienen “ni idea de incendios”, la alcaldesa de Casasvieja ha denunciado en ‘En boca de todos’ el abandonado del Valle del Tiétar ante el incendio forestal Sierra Oeste: “Si hubieran mandado un hidroavión el viernes, esto se hubiera salvado” y ha pedido ayuda. Asegura que no ha podido hablar con nadie de la gestión.

La desesperación de Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey: “Déjenos volver, ya no hay nada que prender, estamos achicharrados”

En directo desde Navalcarnero, el alcalde de Navas del Rey ha explicado desesperado la situación que viven sus vecinos que siguen sin poder regresar a sus viviendas que, según su opinión, están ya fuera de riesgo: “La gente necesita llorar sus pérdidas, por favor, os pido que les dejéis entrar… Son unos incompetentes, cada uno tiene una situación y por precaución nos meten en el mismo saco… Estamos achicharrados, hemos perdido todo el termino municipal”.

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