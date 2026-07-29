Un vecino y ganadero, sobre ‘El Perejil’: “Es un mero trabajador que se gana el pan, día a día”

Paula y Alfredo, ganaderos de Navas del Rey, hablan de la ruina que se les viene encima tras perderlo todo: “Tenemos que valorar si merece la pena seguir”

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Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’, ha informado en ‘En boca de todos’ del motivo que desató el incendio forestal Sierra Oeste, asegurando que la actuación de un operario llamado ‘El Perejil’ estaba realizando un camino encargado por la Asociación de Ganaderos con una herramienta que no está legalizada y que al picar piedra soltó una chispa que originó el mayor fuego que ha vivido España.

Según ha explicado Esteban Urreiztieta, la Asociación de Ganadores contrató a la empresa de reforestaciones El Fresno la realización de un camino en el monte y fue el operario ‘Perejil’, el encargado de su ejecución. Al parecer, estaba utilizando una maquinaria pesada para picar piedra y en el momento del pica – pica, una chispa saltó y se produjo el incendio.

Ni el operario ni la empresa El Fresno han querido realizar ningún tipo de declaración. Quién sí ha atendido al medio ha sido el presidente de la Asociación de Ganaderos, quién reconoce que contrataron estos trabajos, pero asegura que nunca le ordenaron utilizar ese tipo de herramienta pica-pica.

Jerays, ganadero Burgohondo (Ávila), vecino de ‘El Perejil’: “Es un mero trabajador que se gana el pan día a día”

Jerays, uno de los ganaderos de Burgohondo y miembro de la Asociación de Ganaderos, ha explicado en ‘En boca de todos’, que el operario que originó el fuego es un hombre que se gana la vida trabajando cada día y que nadie esperaba que sucediera algo así. Además, ha explicado que las cosas hay que atajarlas mucho antes: “Esto se puede evitar mucho antes. Se producen incendios, intentamos sofocarlos, pero según está el campo…”.

Manolo, voluntario indignado Mijares (Ávila): “La UME a pie de fuego no ha venido”

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Manolo, en representación de los vecinos de Mijares y La Adrada en Ávila, ha expresado en ‘En boca de todos’ la indignación que siente el centenar de voluntarios que se han saltado las normas para salvar su pueblo ante la falta de ayuda recibida. Asegura que la UME no ha ido a pie de fuego y que han estropeado con sus cortafuegos los campos que se han salvado: “Es un abandono y una vergüenza que hayan hecho esto… Nos hemos tenido que colar en el pueblo porque la Guardia Civil”.

David Segovia, alcalde de Pedro Bernardo: “Desde que el operativo salió de la Junta de Castilla y León, esto ha sido un caos”

“Me ha parecido desorbitado, la Junta de Castilla y León se puede equivocar, pero sabe lo que son los incendios… Sacar a la gente de los pueblos, ahí está el resultado… Casavieja se ha quedado muerta en vida, es la ruina”, así ha comenzado a desarrollar su dura crítica contra el gobierno, el alcalde de Pedro Bernardo.

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