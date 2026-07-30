Los que más preocupan son de máxima peligrosidad: el de Fermoselle, en Zamora y San Cipriano en León.

Copernicus tiñe España de rojo: ya llevamos 200.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

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Nueve incendios están activos a esta hora en nuestro país. Los que más preocupan son de máxima peligrosidad: el de Fermoselle, en Zamora y San Cipriano en León. También el de Burgondo (Ávila). El de Vai Duixó está perimetrado, pero no estabilizado y los de Madrid ya están controlados.

Fermoseses en nivel en dos de alerta en solo dos horas

El fuego en Fermoselle amenaza al parque natural de Los Arribes del Duero, informa Sergio Recio. Otra noche más, el mismo escenario, los mismos actores. La misma amenaza, pero otro lugar. Hoy los Arribes del Duero, en Zamora, se queman.

El quinto batallon de la UME se ha activado casi como si emprendiera una acción bélica. Una noche de ataque directo a las llamas. El objetivo: defender las casas en Zafara y en Fermoselle. Allí, antes de que llegaran los militares han estado los brigadistas forestales que, entre las calles y las casas ardiendo, han intentado contener un fuego.

En apenas 2 horas se elevó al nivel 2, emergencia grave, sin capacidad de extinción. En poco tiempo 800 vecinos fueron desalojados en 14 municiopios, entre ellos una residencia de mayores en Vilar del Buey. El polideportivo de Bermillo de Sayago ha sido uno de los centros de acogida. 84 efectivos han logrado contener dos frentes, pero quedan 4 que son imparables. La investigación descubrirá si ha sido accidental o intencionado.

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Tres focos activos en León, pendiente del viento

Tres focos siguen activos en León, el de San Cipriano del Condado ha sido rebajado a nivel 1pudiendo realojar así a más de 300 vecinos. Ha sido una noche de lucha contra las llamas en León. Son varios los focos que preocupan en la zona. Desde el aire, avanza descontrolado en Veguellina. El monte arde también en Valdelaloba, donde se mantiene el nivel 2. Tras las llamas la humareda es visible desde la carretera. La enorme columna de humo rodea San Cipriano del Condado.

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En medio del caos las historias humanas se suceden. Sergio vio cómo el fuego alcanzaba la casa de sus padres sin poder hacer nada. Cuando llegaron los bomberos ya era demasiado tarde. En Castro del Condado se ven casas convertidas en ruinas y sus vecinos creen que el pueblo nunca va a ser el mismo. Los alrededores también se encuentran calcinados. Lo que queda ahora es un paisaje desolador.

Pendientes del Parque Natural de la Sierra de Espadán en Castellón

Y se sigue pendiente del incendio en la Vai duxó en Castellón ya que el fuego en el Parque Natural de la Sierra de Espadán todavía no se da por controlado a pesar de los esfuerzos de los equipos de extinción. Las llamas ya han arrasado unas 9.600 hectáreas tras seis días de lucha ininterrumpida y mantienen a 7.000 vecinos fuera de sus casas.

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El incendio de Ávila se mantiene en gravedad 2

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, aunque presenta un perímetro "casi consolidado" con "poca llama viva o nula", mientras el operativo mantiene una vigilancia permanente para evitar reproducciones, saltos de perímetro o cualquier complicación añadida.

Así lo ha asegurado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, tras presidir en Navaluenga la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) después de que la situación haya descendido del nivel 3 de emergencia nacional al 2. Hernández Herrero ha recalcado que "no hay prisa" por rebajar el nivel de gravedad, ya que el actual es "proporcional a la amenaza" que persiste en el incendio.