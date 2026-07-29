Copernicus tiñe España de rojo: ya llevamos 200.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

Beatriz Benayas 29 JUL 2026 - 21:51h.

En España se ha quemado la mitad de todo lo que se ha calcinado en Europa.

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Este año el fuego se está cebando especialmente con nuestro país que es el que lleva más superficie quemada de toda Europa. La última captura del sistema de vigilancia por satélite Copernicus refleja que España ya supera las 200.000 hectáreas quemadas en lo que va de año.

Si nos comparamos con los países afectados que van por detrás, la diferencia es notable. Aquí se ha quemado más del doble de terreno que en Francia que tiene un poco más de extensión que España. El tercero más afectado es Italia y el cuarto Portugal.

En el mapa de todos los países mediterráneos, tan solo Grecia se libra en gran parte de su territorio del fuego y al analizar los datos de cada uno, en España se ha quemado la mitad de todo lo que se ha calcinado en Europa.

El 48% del territorio asolado por el fuego este año es español. La ola de calor que llega ahora por España se va a extender por Europa donde hay otro fenómeno extremo que ya se deja ver. La sequía ha hecho que el Danubio ya no sea navegable a su paso por Budapest y que esté dejando barcos varados en Serbia.