Beatriz Benayas 29 JUL 2026 - 21:22h.

Las familias, hogares y negocios afectados por el fuego se cuentan por decenas de miles.

Ley de montes: bulos y dudas sobre cómo y quién debe gestionar el bosque

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Las familias, hogares y negocios afectados por el fuego se cuentan por decenas de miles. Es el momento de pensar en los seguros. Lo primero es importante dejar claro que los incendios no están cubiertos por el Consorcio de Compensación de seguros, es decir, hay que tener un seguro contratatado previamente y en Ávila por ejempo, un tercio de las casas no lo tienen.

Las coberturas van a depender de cada póliza, pero en viviendas, se cubren los daños al continente y al contenido hasta el tope del capital asegurado. Es decir, no cubren el valor total de los bienes y la casa.

Los coches calcinados, si estaban asegurados a todo riesgo, están cubiertos. Si están a terceros, hay que comprobar si la póliza cubre incendios.

En cuanto a los negocios, se indemnizan los daños y los ingresos perdidos los días de cierre y en el campo, los agricultores y ganaderos tienen cubierta por Agroseguro la producción agrícola y el ganado perdidos. En todos los casos, hay que hacer fotos y reclamar tan pronto como sea posible.