Sandra Mir 29 JUL 2026 - 15:28h.

"Si viene un incendio, el poder calorífico y la altura de llama es brutal tendrían muy difícil los equipos de extinción actuar con seguridad", vaticinaba Jesús Molina, bombero forestal de la CAM.

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Cada verano lo mismo, los incendios vuelven a poner el foco en las condiciones laborales de nuestros bomberos forestales. Los de Madrid han estado casi 300 dias de huelga y un año mas continúan trabajando en precario y jugándose la vida por un sueldo irrisorio. . "No tenemos vehículos, camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos en huelga. Estamos viniendo a nuestro centro de trabajo a trabajar, pero no se nos dan lpos medios para poder desplazarnos a los incendios".

Hace 7 meses dos de estos brigadistas analizaron algunos de los parajes que en España han vuelto a quedar olvidados durante el invierno. Los bomberos forestales ya explicaban entonces qué es lo que había que hacer y por qué no se estaba haciendo nada. La inspección fue en una zona de alto interés recreativo. "Si viene un incendio, el poder calorífico y la altura de llama es brutal tendrían muy difícil los equipos de extinción actuar con seguridad", vaticinaba Jesús Molina, bombero forestal de la CAM.

Era diciembre y no, los incendios no se estaban apagando en invierno. Visto el estado del paraje, Javier Villanueva ya anticipaba que "la altura de llama en estos parajes sin limpiar se podría multiplicar por dos o por tres" en caso de un incendio.

De hecho, cuatro años después, aún se aprecian zonas en las que sí se hizo el trabajo preventivo de limpieza del bosque. "Las jaras rozan las copas, en caso de incendio la propagación y virulencia va a ser muy alta". Javier reconoce que en caso de incendio él no se metería dentro. "Es muy peligroso". Y ahí han seguido en muchas zonas de monte y así han ardido sin control como ellos vaticinaron hace 7 meses.