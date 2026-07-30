Cientos de migrantes cruzan a nado la frontera del Tarajal entre Ceuta y Marruecos.

Los sindicatos policiales denuncian que Marruecos no hace nada para evitarlo y se alerta ya de una crisis asistencial.

Compartir







Situación crítica en Ceuta. La avalancha migratoria de esta mañana ha desbordado a las fuerzas de seguridad. Cientos de migrantes cruzan a nado la frontera del Tarajal entre Ceuta y Marruecos. Incluso son ayudados por neumáticas de la Guardia Civil para evitar que se ahoguen. No faltan incluso niños pequeños.

"Marruecos no nos da nada, venimos por un futuro", reconocen los que dejan hasta a sus mujeres en su país. Sonríen y celebran llegar a Ceuta, algunos heridos exigen ser atendidos. "Quiero cambiar la vida, tengo problemas en Marruecos". Son cientos los jóvenes que entran en Ceuta al grito de ¡Viva España!. Están eufóricos, mojados, contentos tras horas a nado, más de 4. "Marruecos solo nos da desgracias, venir aquí es lo mejor que podemos hacer". Los centros de atención se encuentran ya colapsados, los jóvenes comen y se asean en plena calle.

Hace poco menos de un mes el Tribunal Supremo derogó las devoluciones en caliente por vía marítima. Siempre y cuando no se traspase una frontera física. Aquí la frontera es el espigón que separa la playa marroquí de Castillejos de la española del Tarajal. Seis metros de altura de valla por 25 metros de espigón, de los que 5 se adentran al mar. Esos cinco metros son los que rodean a nado los jóvenes marroquíes, algunos de ellos, niños muy pequeños.

Ceuta pide al Ejército y la declaración de emergencia nacional

Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado este jueves al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas a nado desde Marruecos. La Junta de portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.

PUEDE INTERESARTE El impacto de la regulación en la economía española: desplazan a trabajadores nativos a trabajos más remunerados

La petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo tres medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para "garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana", y el cierre de la frontera del Tarajal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En el comunicado remitido tras el encuentro, la Junta de Portavoces justifica esta petición por el "salto cualitativo" registrado en la persistente entrada masiva de migrantes, una situación que, según señala, se ha agravado en las últimas horas con la llegada "a pie, sorteando el espigón del Tarajal, y de manera igualmente masiva".

A primera hora de esta mañana, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, calificó la situación de "emergencia nacional" en entrevistas concedidas a Onda Cero y Cadena SER. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, descartó más tarde la posibilidad de activar la emergencia prevista en la legislación de protección civil, al no contemplar los flujos migratorios como un riesgo incluido en ese sistema.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ahora, la Junta de Portavoces ha fundamentado su solicitud en la normativa de seguridad nacional y no en la de protección civil. Marlaska ha anunciado que visitará este viernes Ceuta para analizar sobre el terreno la situación generada por las continuas entradas irregulares registradas durante los últimos días.

Pese a la gravedad del escenario, la Junta de Portavoces ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", han concluido el comunicado conjunto.

Los sindicatos policiales denuncian que Marruecos no hace nada para evitarlo

Los sindicatos SUP y Jupol de la Policía Nacional denuncian que las autoridades marroquíes "no están haciendo absolutamente nada" para impedir la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tanto por el mar como por el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma indican que Marruecos "ya no está reteniendo a nadie" y que para los agentes es "imposible" hacer frente a la situación actual, que califican de "colapso total".

Por su parte, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado la "absoluta pasividad" de las autoridades marroquíes, a quienes atribuyen un "chantaje" en el marco de una "estrategia de presión propia de una guerra híbrida". "Según nos trasladan los propios compañeros sobre el terreno, las autoridades marroquíes no están haciendo absolutamente nada para impedir este acceso ilegal a territorio español", esgrimen desde Jupol a través de un mensaje en la red social 'X'.

En este marco, Jupol insiste en que la Gendarmería marroquí está incumpliendo la legislación marítima y permitiendo que los migrantes avancen hacia España, incluso "dejándolas abandonadas a su suerte".

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, atribuye las llegadas de inmigrantes de esta semana a dos motivos: por un lado, "la estrategia de chantaje utilizando a Ceuta como moneda de cambio" y por otro, el pronunciamiento del Tribunal Supremo el día 13 de julio en el que prohibió la devolución en caliente de las personas que llegaran a nado a la ciudad autónoma.

El sindicato Jupol urge a un plan de choque inmediato y al envío de refuerzos de Policía Nacional a Ceuta, además de establecer acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos y otros países de origen para agilizar devoluciones en caliente, para lo que exigen también una reforma de la Ley de Extranjería.

"Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada y los policías nacionales continuarán afrontando en solitario una presión migratoria que no deja de crecer", han sostenido desde Jupol.

Por su parte, el SUP sostiene que advirtió tanto a la Jefatura Superior de Policía como al Ministerio del Interior hace más de dos semanas, cuando se conoció el pronunciamiento del Supremo, que era necesario aumentar los medios humanos y materiales en las ciudades autónomas, ampliar el catálogo de puestos de trabajo y habilitar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta para poder realizar allí las diligencias iniciales y poder descongestionar las dependencias policiales.

Una catástrofe asistencial se avecina

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas migrantes que se ha producido en los últimos días y que se suma a las "graves carencias estructurales" del sistema sanitario local. Así lo recoge la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha "desbordado" los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.

Para el SMC, se trata de un escenario de "emergencia nacional" que contrasta con la postura del Ministerio de Sanidad, desde donde en los últimos meses se ha asegurado que Ceuta "no es zona de difícil cobertura", además de haber "ignorado" la petición de declaración de zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, que el sindicato lleva haciendo desde 2021.

En esta línea, los profesionales médicos han aseverado que la crisis migratoria que afronta la ciudad vuelve a demostrar que Ceuta cuenta con "una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias".

El sindicato ha recordado que esta situación no surge de manera inesperada, sino que es la consecuencia de "años de falta de planificación y de una política sanitaria incapaz de reforzar los recursos de una ciudad sometida permanentemente a una presión asistencial excepcional".

El SMC ha alertado de que Ceuta se ha convertido en una "auténtica zona de catástrofe asistencial" y tanto sanitarios, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencia trabajan "al límite" para responder a una situación "que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente".

El sindicato ha apuntado que la situación podría agravarse ante una hipotética llegada de decenas de miles de personas, lo que resultaría "completamente inasumible" para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que "ya se encuentran al límite de su capacidad".

Los médicos ceutíes han recordado que cada una de las personas que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata, además de que muchos llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento.

En paralelo, ha alertado del "colapso" del servicio de Radiodiagnóstico, que debe asumir un elevado número de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los inmigrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, "desviando recursos que deberían estar destinados a la atención sanitaria ordinaria". Asimismo, ha lamentado el fallecimiento de 26 personas en lo que va de año que intentaban alcanzar Ceuta por mar. Para el sindicato, supone una "tragedia que pone de manifiesto la gravedad de una situación que trasciende el ámbito migratorio y tiene también un enorme impacto sanitario y humanitario".

El SMC ha insistido en que esta situación no es únicamente una crisis migratoria, sino también una "emergencia sanitaria" que exige una respuesta inmediata del Estado. Por ello, ha urgido a reforzar los recursos humanos y materiales del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y articular un plan extraordinario que permita atender una situación que supera "con creces" la capacidad ordinaria de la ciudad.

Reacciones políticas ante el no del Gobierno a declarar la emergencia nacional

El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha acusado al Reino de Marruecos de invadir a España tras la entrada masiva de cientos de personas a la ciudad autónoma y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.Así ha respondido ante la entrada de cientos de personas provenientes de Marruecos este jueves flanqueando el vallado fronterizo ceutí. Entre los migrantes había mujeres y niños, que han rodeado el espigón para cruzar la frontera, además de los que han accedido a nado.

A través de un vídeo de Vox en Ceuta, Redondo ha acusado al Reino de Marruecos de acometer una "invasión" a través de la frontera ceutí. Además, en una entrevista en 'Cuatro', ha declarado que desde Vox se exigió la dimisión de Marlaska "hace tres días, cuando empezó a verse que 'esto' se estaba desbordando". El diputado ha defendido que Sánchez y Marlaska "son los responsables" y ha añadido que "el Gobierno de España" quiere "poner en situación de colapso a la ciudad de Ceuta".

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado este jueves al Gobierno que declare la emergencia nacional ante la llegada de migrantes a Ceuta, remarcado que no entiende por qué el Ejecutivo no la activa, y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si no da una respuesta a esta emergencia.

Así se ha pronunciado en declaraciones en el programa 'En boca de todos' de Cuatro,después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.

Fernández ha sostenido que "es incuestionable que Ceuta no da abasto para atender a toda esta gente" y ha criticado que el Gobierno no haya decretado la emergencia nacional. "No lo puedo comprender", ha afirmado. En este contexto, ha defendido reforzar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado incrementar la respuesta humanitaria con el envío de médicos, sanitarios y gente para "ayudar a personas que están en riesgo de muerte".

Por último, ha advertido de que, si el Ejecutivo "no está atendiendo a esta emergencia", la situación es "para que dimita Marlaska y para que dimita mucha más gente".

A su vez, la eurodiputada de la formación morada, Irene Montero, ha afirmado en TVE que no habría imágenes de entrada masiva de migrantes, como la que se están viendo en Ceuta, si hubiese vías "legales y seguras" de entrada a España y a la Unión Europea.

También ha denunciado que la situación es fruto de una política migratoria "totalmente criminal" en la UE y que estas personas no se expondría a estos riesgos si no fuese porque la situación está "muy mal" en sus países de origen. "Hay que comprender que la única política razonable y respetuosa es abrir vías de entrada legales y seguras y tratar a las personas como personas, no como si fuesen animales que nos da igual que se mueran en el Mediterráneo", ha subrayado

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha reaccionado tambiñen a la entradas masiva de inmigrantes que se está registrando en Ceuta desde Marruecos apuntando que lo que habría que hacer es aplicar "rechazos en frontera" y devolverlos al país magrebí.

Vázquez ha publicado en su cuenta personal de 'X' un vídeo con las imágenes de la entrada a nado de cientos de personas en Ceuta, lo que considera "una auténtica barbaridad". "Rechazos en frontera y de vuelta a Marruecos. Eso es lo que había que hacer", ha escrito.

La misma red social ha utilizado el diputado del PP por Ceuta Javier Celaya Brey para denunciar que la ciudad está "desbordada", lamentar que de nuevo se repita lo ocurrido en mayo de 2021 y urgir al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura". "Estamos desbordados", ha clamado.

Esta misma mañana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusaba al Gobierno de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" en la ciudad autónoma donde, según ha destacado, están "llegando 200 personas al día" a nado desde Marruecos durante las últimas semanas.