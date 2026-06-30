Beatriz Benayas 30 JUN 2026 - 16:47h.

La regularización de inmigrantes tendrá efectos también en el mercado laboral.

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La regularización de inmigrantes tendrá efectos también en el mercado laboral. Ya el mes pasado el número de nuevos empleos de extranjeros fue muy superior a los que se venían registrando. Un informe de BBVA Research estima que este proceso podría incrementar la afiliación extranjera en torno a un 17%. Y eso que la ocupación ya viene creciendo desde la pandemia mucho más en este colectivo que entre los trabajadores nativos. Desde el 2019, el empleo extranjero ha aumentado en más de un 50%.

Según el Banco de España, la población extranjera habría podido aportar hasta un 0,7 puntos del 2,9% que crecio la economia española entre el 2022 y el 2024. Según Funcas, sería más. casi la mitad de avance del PIB tendría que ver con la llegada de extranjeros al mercado laboral. Habrían hecho crecer actvidades con faltta de mano de obra y han desplazado a trabajadores nativos a otras ocupaciones de más productividad y mejor remunerdas.

BBVA, no obstante, cree que los efectos de esta regularización en el PIB serán positivos, pero no significativamente altos, porque muchos ya estaban viviendo, tarbajando y consuminedo aquí.

Además, este proceso está apoyado por instituciones económicas. Patronal y sindicatos están a favor. Y es que la importancia de la inmigración para el presente y el futuro económico de España, ante el envejecimiento de la población la ha defendido desde el BCE hasta el fondo monetario internacional pasando por la OCDE, que ha pedido medidas para garantizar su plena incorporacion a mercado laboral.