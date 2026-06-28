Entre los fallecidos españoles se encuentran la delegada del Gobierno de Canarias de Venezuela, Isabel Jara de Ladera, y Rosina Izquierdo Ramos

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Los dos terremotos en Venezuela han causado muchos estragos en zonas como La Guaira. De momento, se han confirmado nueve españoles entre las víctimas mortales pero el número podría aumentar. El Ministerio de Exteriores ha afirmado que hay 152 ciudadanos desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros.

Las cifras siguen invariables desde hace dos días. Entre los fallecidos españoles se encuentran la delegada del Gobierno de Canarias de Venezuela, Isabel Jara de Ladera, y Rosina Izquierdo Ramos, de 73 años.

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Rosina y su nieto siguen dentro de los edificios derrumbados en La Guaira

Noticias Cuatro ha podido hablar con Andrés Plata, un amigo de Rosina que acudió a rescatarla a ella y a su nieto Andrés, de 17 años, en La Guaira. Los dos siguen dentro de los edificios derrumbados por los seísmos. Plata asegura que todo comenzó cuando unas personas aseguraban haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de la mujer.

"A través de otra persona que habían ingresado en el otro edificio, o que lo estaban intentando, escuchamos que habían visto a la señora. Simplemente contó el avistamiento. Vio de lejos a una señora presionada por los escombros", relata Plata.

Aumenta la cifra de desaparecidos españoles en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha añadido 21 personas más desaparecidas al balance realizado a primera hora de este domingo. "Desgraciadamente la cifra de desaparecidos ha aumentado, en estos momentos contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares, amigos. Hay 14 españoles localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancia", señala el ministro José Manuel Albares.

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Durante la mañana de este domingo, el primer avión procedente de Venezuela ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz en el que han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.