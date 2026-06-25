La imagen de la esperanza en Venezuela: el milagroso rescate de tres hermanos de una misma familia

El balance de víctimas puede multiplicarse, pero hay imágenes para la esperanza.

Los rescatadores son los propios vecinos, porque en Venezuela no hay ni material pesado suficiente ni expertos en rescates.

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Tras la tragedia, Venezuela busca supervivientes. El balance de víctimas puede multiplicarse, pero hay imágenes para la esperanza. La de tres hermanos rescatados. "Son los supervivientes de Dios", dicen. "Somos tres", dice uno de ellos instintivamente tras ser rescatado. Todos a salvo. "Mi señor tu eres misericordioso", dicen con fe aún en medio de la tragedia que no para de golpear a su pueblo.

Los rescatadores son los propios vecinos, porque en Venezuela no hay ni material pesado suficiente ni expertos en rescates. Los vecinos han visto cómo se caían edificios ante sus ojos, cómo sus familiares quedaron sepultados.

Los bomberos sacan a familiares de entre los escombros ante los ojos de los que les esperan. "Es mi sobrina", dice uno. Los hospitales no pueden con todo. Se pide silencio entre el caos para encontrar más supervivientes.

.La falta de personal de emergencias, la falta de experiencia y la falta de maquinaria pesada es la combinación mortal que impide una actuación rápida y eficaz y que es otro lastre dentro de la tragedia.

España, al rescate

En medio del caos, uno de los países con mejores medios y especialistas ya ha puesto a su disposición a sus mejores especialistas para ayudar a los venezolanos. Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), están preparados para apoyar en las tareas de rescate en los dos terremotos que han sacudido Venezuela.

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La capacidad del equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de este batallón combina el empleo de perros de búsqueda especialmente adiestrados y de dispositivos específicos como cámaras de rescate o geófonos, ha informado el Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha detallado que anoche se prealertó a la UME para que fueran realizando los preparativos correspondientes en lo referente a los vuelos, de modo que puedan estar "dispuestos" para trasladarse a Venezuela. "Tienen experiencia y la UME va a hacer un trabajo muy importante de rescate, que es lo que se pretende", ha indicado Fernández.

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El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) se encuentra ubicado en las instalaciones que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene en la Base Aérea de Morón.