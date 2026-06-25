Dos terremotos gemelos han causado la devastación en Venezuela

La presidenta Delcy Rodriguez declaró el estado de emergencia para atender la tragedia

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Dos terremotos gemelos han causado la devastación en Venezuela. A las seis y cuatro minutos de la tarde en Venezuela, medianoche en España, se produjo un primer seismo de magnitud 7,2 en la escala Richter, con epicentro en San Felipe, estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de la capital, Caracas y una profundidad de 13 kilómetros. 39 segundos después se registró un segundo terremoto mayor, de 7,5, más cerca de la superficie, a 10 kilómetros de profundidad que se sintió en varias zonas del norte del país. Los datos oficiales son 164 muertos, un millar de heridos y decenas de desaparecidos.

La presidenta Delcy Rodriguez declaró el Estado de Emergencia para atender la tragedia. "Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra constitución. Quiero decir que es una verdadera tragedia y aquellas personas que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento".

El paisaje después de los terremotos

Tras los temblores la gente corre a la calle. Angustia ver cómo a medida que bajan van comprobando la dimensión de lo sucedido. Ellos también se sorprenden del impacto de los terremotos: "Mierda bro..qué locura esto acabó con el edificio". El desconcierto y desesperación por socorrer a los heridos y por poner a salvo a quien pudiera quedar aún dentro de los edificios crece. La poblacion anda desorientada en mitad de un paisaje devastador.

La imagen es de completa destrucción, donde en la zona playera de la Guaira donde los hoteles han quedado reducidos a escombros. La gente lo observa sin creerlo. Parece un pasiaje postbélico. Edificios enteros reducidos a cascotes. Difícil de asimilar tanta destrucción. Unos optan por rezar, otros narran lo sucedido, todos tienen el muiedo en el cuerpo. Son horas difíciles en Venezuela. Los terremotos han dañado infraestructuras clave afectando seriamente al transporte. El aeropuerto internacional de Maiquetía, muy cerca del epicentro, ha tenido que cerrar.

Una española con doble nacionalidad, entre las víctimas

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En el país viven cerca de 150.000 españoles, muchos descendientes de emigrantes españoles y con doble nacionalidad; y en España reside una importante comunidad venezolana, cercana a las 400.000 personas. Por el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia de víctimas españolas, pero el Gobierno vasco ha lamentado la muerte de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, alcalde de Ondarroa (Bizkaia) en la Segunda República que se exilió a Venezuela, según fuentes de la Plataforma de Venezolanos de Bilbao.

A primera hora de este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado con el canciller venezolano, Yván Gil, para ofrecerle la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

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Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de ese cuerpo, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), están preparados para apoyar en las tareas de rescate junto a perros adiestrados en la búsqueda de personas.

La Comunidad de Madrid también tiene listo el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la región (Ericam), compuesto por 40 bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y profesionales sanitarios del Summa 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a su Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 del Samur-Protección Civil y otros ayuntamientos y comunidades autónomas también se han puesto a disposición del Gobierno para coordinar el envío de especialistas y de ayuda.

Mensaje de solidaridad y fuerza de los reyes: "Va a ser un desafío"

Los mensajes de solidaridad se han multiplicado desde primera hora y los reyes han trasladado su apoyo, su cariño y su fuerza al pueblo de Venezuela en un mensaje en la red social X. Antes de participar en un acto público, la reina Letizia ha manifestado su preocupación y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar en lo que "va a ser un gran desafío".

En sendos mensajes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han enviado también todo su apoyo a los venezolanos; el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que reza por víctimas y familiares; y la Conferencia Episcopal ha trasladado sus condolencias.

Los especiales lazos de Canarias con el país caribeño, donde se estima que residen cerca de 70.000 canarios, ha llevado al presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, a suspender su agenda para hacer seguimiento de toda la información; lo mismo ha hecho el vicepresidente, Manuel Domínguez, nacido en Caracas, hijo de emigrantes canarios en el país.

Angustia entre los venezolanos en España: "Estamos con las manos atadas"

La Embajada de Venezuela en España ha facilitado varios números de teléfono para ofrecer la información disponible y se ha solidarizado con los venezolanos que viven desde la distancia "momentos de angustia por la situación de sus familiares". En la puerta de la embajada, EFE ha constatado el desasosiego de alguno de estos venezolanos con familiares en Caracas o La Guaira, que se han acercado hasta la legación diplomática.

Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que este jueves tenían previsto salir desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar. Telefónica, a través de Movistar y O2, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos. Los familiares los usan, porque desde España "estamos con las manos atadas". Se ponen en contacto con la Embajada. "No puedo hablar tengo una sobrina bajo los escombros y la están rescatando". Sin comuniaciones y luz

Una web de ayuda a buscar desaparecidos: Venezuela te busca

La web VENEZUELA TE BUSCA, creada por una plataforna ciudadana para quienes tengan famliares desaparecidos. Ya son más de 10.000 las personas registradas y más de 300 las que han conseguido ser encontradas.

Trump dice que ayudará a su gran nuevo amigo y Maduro reacciona desde la cárcel

Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela!, ha señalado Maduro.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reaccionado también ante el terremoto. "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT

Líderes de América Latina muestran su disposición a enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos

Líderes de numerosos países de América Latina han anunciado su disposición a enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter. Unas ofertas que ya han sido agradecidas por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su "solidaridad con el pueblo de Venezuela" y ha confirmado que la cartera de Exteriores está ya "en contacto" con Caracas. "Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad", ha manifestado, antes de resaltar que "México siempre es y será solidario".

Así, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, ha mostrado su "profunda preocupación y consternación" por los seísmos y ha desvelado que dio orden de que se "evalúe" la situación y "las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar". "Reafirmo nuestra determinación de apoyar al Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de este país hermano, cuyo pueblo ha demostrado gran resiliencia ante la adversidad", ha subrayado.

"Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país", ha señalado por su parte el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ha indicado que el personal cubano de Salud "coopera activamente en la atención a los damnificados".

Desde la vecina Guyana, el presidente, Irfaan Ali, ha señalado su "tristeza" por "la magnitud, la gravedad y la destrucción" causadas por los dos potentes terremotos registrados en Venezuela. "Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela", ha señalado. En este sentido, ha tendido la mano a las autoridades venezolanas. "Como vecinos, estamos dispuestos a ofrecer ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con las familias de los afectados y con el pueblo de Venezuela", ha indicado.

En esta línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su "solidaridad" al "pueblo hermano de Venezuela" y ha confirmado que ha dispuesto "el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia". "Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", ha recalcado a través de redes sociales.

La Presidencia de Argentina ha expresado también su "más profunda solidaridad con el pueblo venezolano" tras los seísmos. "Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", ha dicho. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente, Javier Milei, extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", ha dicho en su nota, firmada por el propio mandatario argentino.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha indicado que las autoridades han ofrecido ayuda a Venezuela y ha destacado que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

A los mensajes de apoyo se ha sumado el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien ha mostrado su "solidaridad" con la población venezolana. "Nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha confirmado que ha hablado con Rodríguez para expresarle su "más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto". "Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", ha dicho. "Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", ha reseñado.

En esta línea, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su "mayor solidaridad y acompañamiento" a Venezuela "por el terremoto y sus consecuencias". "Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", ha puntualizado a través de un breve mensaje en redes sociales.

Por último, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha destacado que el país centroamericano "abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país". "Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos", ha zanjado.