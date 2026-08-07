JUPOL advierte ante una nueva avalancha migratoria en Ceuta: “No estamos preparados, no se ha enviado ni un solo efectivo más”
JUPOL advierte de que Ceuta sigue sin refuerzos pese a la amenaza de un nuevo asalto migratorio
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La amenaza de un nuevo asalto migratorio a Ceuta mantiene en alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque inicialmente se hablaba del 15 de agosto como fecha señalada, existe el temor de que la entrada masiva pueda adelantarse al 8 de agosto para sorprender a las autoridades. Mientras tanto, Marruecos ha asegurado que colaborará con España, aunque también ha trascendido la retirada de las concertinas de la zona de Benzú, al otro lado de la frontera.
'Todo es mentira' ha hablado en directo con Laura García, portavoz de JUPOL, quien ha explicado cuál es la situación actual sobre el terreno: “Ahora mismo siguen los mismos efectivos que fueron desde el inicio. No hay apenas 150 compañeros de la UIP”.
La portavoz de JUPOL ha confirmado que existe una previsión para enviar tres grupos operativos más, pero ha advertido de que esos refuerzos todavía no han llegado. “Si fuera hoy o mañana, no estamos preparados”.
La portavoz de JUPOL: "Le están dando veracidad a este posible asalto"
Laura García también ha precisado que no se han movilizado nuevos antidisturbios. “Los primeros llegaron 18 o 24 horas después, luego fueron algunos grupos operativos, pero ahora mismo sigue el mismo número de efectivos”.
Aun así, reconoce que en esta ocasión las autoridades parecen estar dando credibilidad a las advertencias sobre un posible nuevo asalto. “Le están dando veracidad a este posible asalto y están en previsión de enviar más, pero todavía no se ha enviado ni un solo efectivo más para allá”