El riesgo de los menores deambulando por Ceuta: "Cinco chicos intentaron violar a una niña de 12 años, me la llevé a casa"
La ciudad de Ceuta está atendiendo a 1.017 menores no acompañados, pero hay miles más en las calles.
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La ciudad de Ceuta está atendiendo a 1.017 menores no acompañados. Es la última cifra oficial de menores registrados. Pero, las ONG discrepan y las asociaciones vecinales ya han registrado a casi cinco veces más: ellos ya hablan de 4.860 menores migrantes allí en Ceuta. El Colegio Reina Sofía de la barriada del Príncipe ya ha acogido a 70 niñas. Y las comisarías se llenan para ser identificados y registrados. Sigue habiendo niños y adolescentes que no saben dónde van a pasar la noche.
La primera pregunta que Tarek, de 16 años, nos traslada es sobre el miedo a ser repatriado. Vive en las calles de Ceuta junto a decenas de niños. Algunos se acercan al barrio del Principe para recibir alimentos y para regristrarse en una enorme lista de menores no acompañados. La asociación de vecinos continua añadiendo nombres a su censo improvisado. Como señala una de las vecinas voluntarias de la zona, Rajaa Sebbah, vecina de Ceuta, "tenemos una lista de 4.800 menores". Estamos desbordados "porque la situación es caótica, no damos abasto", dice el presidente de la Asociación 317 VPO.
En el campamento improvisado de un campo de baloncesto hay cerca de 300 mujeres y niñas. "Bajo el sol, durmiendo en el suelo, sin colchones ni duchas". Un vecino les arregla la puerta para que estén seguras. Pero nunca es suficiente.
Una mujer llora mientras relata como rescató a una pequeña de 8 añoscuando corría peligro: "Cinco chicos querían violar a una niña de 12 años, yo me peleo con ellos y me la llevé a mi casa".