La mayoría de los cuerpos de los muertos en Ceuta serán enterrados por la beneficencia en suelo español

Daniel Montero 06 AGO 2026 - 15:21h.

Las autopsias de los 79 cuerpos encontrados han terminado, pero solo tres han sido identificados

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Una semana después del asalto a la frontera de Melilla. Las autopsias de los 79 cuerpos encontrados han terminado, pero solo tres han sido identificados. No hay ningún retraso. Hablamos de personas que sus datos, sus huellas en este caso, no están en las bases de datos españolas. Solo esos dos fallecidos ya identificados estaban en nuestras bases de datos proque en algún momento anterior habían sido filiados en España.

Las autopsias han sido hechas con toda celeridad, todos los cuerpos están custodiados en el antiguo hospital militar de Ceuta. Estamos ante un asunto complejo porque aunque los fallecidos lleven documentación encima, hay que hacer siempre un cotejo familiar de AND y de huellas en registros oficiales porque es habitual que los migrantes destruyan su documentación o lleven la de otra persona. Hay 32 denuncias completas.

Lo que se necesita es que Marruecos colabore y busque en sus bases de datos las huellas tomadas en España. Es un paso más sencillo que tener que tomar huellas y muestras biológicas de los familiares. De todas formas se ha abierto una oficina para las familias en la frontera del Tarajal, pero las denuncias formales que se ha recibido allí se cuentan con los dedos de una mano. Hay también un correo electrónico habilitado.

Para repatriar los cuerpos se tiene que comunicar al juzgado número 3 de Ceuta que autorice el traslado. Pero aquí viene el segundo drama. Lo que dice la legislación española es que tienen que ser las familias de los fallecidos quienes paguen el traslado del cuerpo. Cosa que rara vez sucede. Algunos países tienen acuerdos y lo paga el consulado, pero no suele ser lo habitual. La consecuencia lógica es que la mayoría de los cuerpos suelen tener un entierro de beneficencia en suelo español. Algunos incluso sin ser todavía identificados. Se guardan las muestras en su expediente, pero se da sepultura a su cuerpo en un osario común.