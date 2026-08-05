Nueva amenaza de asalto a Ceuta el 15 de agosto: qué se puede hacer

Daniel Montero 05 AGO 2026 - 15:45h.

Mientras miles de marroquíes regresan a casa, cientos han muerto en el asalto a Ceuta, en las redes sociales hacen un nuevo llamamiento.

Los marroquíes que regresan a casa, decepcionados con lo vivido en Ceuta: "Dejé a mi madre atrás y no encontré nada"

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Mientras miles de marroquíes regresan a casa, cientos han muerto en el asalto a Ceuta, en las redes sociales hacen un nuevo llamamiento para volver a asaltar la frontera el próximo 15 de agosto

¿Qué.fiabilidad tiene está convocatoria? ¿Hay riesgo? Lo primero que hay que entender es que el asalto a Ceuta fue una situación anómala, pero no lo son los influencers marroquíes y las comunidades que que se aglutinan para dar estas instrucciones, en comunidades que tienen cientos de miles de seguidores. Es ahí donde se están haciendo estos llamamientos y desde ahí derivando de nuevo a grupos cerrrados de WhastApp.

¿Por qué la fecha del 15 de agosto? Porque por norma general, estos intentos de salto suelen coincidir con épocas especiales. En verano aumentan porque consideran que hay más rotación en la frontera por las vacaciones, pero suelen elegir fechas clave como Navidades o por ejemplo la celebración de un Madrid-Barça donde esperan que la seguridad pueda estar más distraida. En este caso el día 15 coincide que es fiesta local en Marruecos y es fiesta nacional en España

¿Se va a reforzar la frontera ante la esta nueva convocatoria? Se ha reforzado ya con esas boyas para poder devolver en caliente a todos los que pasen que no sean menores sin inclumplir la sentencia del Supremo pero al final la mayor contención la hace Marruecos. Si el ejercito marroquí no quiere, no se celebran esas concentraciones frente a la frontera de Ceuta y Melilla y ahí va a estar la clave del día 15 y de cualquier otro intento.