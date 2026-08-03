Las muertes por calor en verano ya igualan a las gripe en invierno

Beatriz Benayas 03 AGO 2026 - 20:54h.

Cada grado por encima de la media que sube el termómetro, el riesgo de mortalidad por calor crece un 10%.

La inmensa mayoría de esas personas, el 96%, tenían más de 65 años

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El último mes de julio ha sido el más caluroso desde que hay registros y ha provocado un aumento notable de las muertes por calor. Tanto que los expertos señalan que las muertes por calor en verano ya igualan a las muertes por gripe en invierno. 3.096 fallecidos por causas relacionadas con las altas temperaturas entre mayo y julio son casi el doble que las 1.481 que se registraron en los mismos meses del año pasado.

La mayoría de las muertes, dos terceras partes, se han producido en el mes de julio que pasa a ser el segundo peor de la última década con esos más de 2.000 fallecidos. La inmensa mayoría de esas personas, el 96%, tenían más de 65 años. Un hecho relevante que ha influido en la mortalidad por calor de este año es que hemos tenido entre junio y julio 49 días seguidos con anomalías térmicas al alza.

Algo preocupante, pues Sanidad ha medido que cada grado por encima de la media que sube el termómetro, el riesgo de mortalidad por calor crece un 10%.